2018-01-31 07:19

Badminton SuS Lage I gelingt frühzeitiger Aufstieg in die Bezirksklasse

Lage. Um sich auf die nächsten Spiele einzustimmen, trafen sich zu Beginn des Jahres die Spieler der Badmintonabteilung zum Neujahrsbowling.

Mit Erfolg, die 1. Mannschaft legte einen guten Start mit einem Auswärtssieg gegen Sennestadt IV hin und verteidigte somit die Tabellenführung.

Auch das Heimspiel gegen TuS Sonnenborn I gewannen die Lagenser. Somit reichte am vergangenen Sonntag ein 4:4 um sich den Aufstieg in die Bezirksklasse vorzeitig zu sichern.

Auch die 2. Mannschaft der SuS Badmintonabteilung hat sich in der Kreisklasse trotz vielfacher Verletzungssorgen wacker geschlagen. Derzeit steht sie auf Platz 6, punktgleich mit dem Tabellenvierten, zwei Spiele stehen noch aus.

Der Verein hat auch eine wachsende Jugendabteilung, bald stehen erste Freundschaftsspiele mit umliegenden Vereinen an, um sich auf den Ligabetrieb in der nächsten Saison vorzubereiten.

Trainiert wird immer dienstags von 18:00 bis 19:30 Uhr in der Halle der Kantorschule. Neue Jugendliche, die Spaß am Badminton haben sind herzlich willkommen.

„Natürlich auch in den Senioren- Mannschaften (ab 18 Jahre) von Kreisklasse bis Bezirksklasse suchen wir weiterhin motivierte Spieler und Spielerinnen die uns verstärken wollen", sagt Abteilungsleiter Carsten Meier.

Interessierte melden sich bitte unter 05232/696833, oder schnuppern einfach zu den Trainingszeiten direkt ins Training:

Dienstag und Donnerstag von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr, Sporthalle Kantorschule, Friedrichstr. 33 in Lage.