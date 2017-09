2017-09-06 15:24

Bundesweit die 36. Anerkennung Spiel- und Lernstube erhält das Gütesiegel „Kinderhaus Blauer Elefant“

Lage. Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes Bundesverband (DKSB), Heinz Hilgers, zeichnete am Donnerstag, 31. August 2017, das bundesweit 36. Kinderhaus des Deutschen Kinderschutzbundes aus. Das Siegel „Blauer Elefant“ wurde der Spiel- und Lernstube in der Lemgoer Straße 98 überreicht für hohe Qualität, Kompetenz und professionelle Arbeit. Zahlreiche Sponsoren und Gäste, die dem Kinderschutzbund auf mannigfaltige Art und Weise verbunden sind, sowie Vertreter von Politik und Verwaltung und nicht zuletzt viele Kinder trugen dazu bei, dass die Auszeichnungsfeier in festlicher Atmosphäre stattfand.

Das Siegel „Kinderhaus Blauer Elefant“ erhalten Einrichtungen des Deutschen Kinderschutzbundes, die nachprüfbar nach einem einheitlichen Konzept arbeiten, das für alle Einrichtungen maßgebend ist. Das heißt konkret: Alle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien befinden sich unter einem Dach. Seien es nun Schülerhilfen, Einzel- oder Familienberatungen, Freizeit- und Elterngruppen oder Kleiderkammern. Hohe Qualitätsansprüche und zahlreiche Prüfungen sichern die Güte des Siegels, das für drei Jahre vergeben wird.

Die Vorsitzende des Lagenser Kinderschutzbundes, Brigitte Grotebrune, freute sich über die Auszeichnung: „Innovative Projekte und hohe Qualitätsstandards zeichnen unsere Kinderschutzarbeit aus. Der Ortsverband Lage ist stolz, dass nun eine seiner Einrichtungen das Gütesiegel Blauer Elefant tragen darf.“

Die Vorsitzende erinnerte daran, dass bereits vor einem guten Jahr die Spiel- und Lernstube nach einem Namensfindungswettbewerb in „Blauer Elefant“ umbenannt worden sei (der Postillon berichtete). Im Nachgang habe sich allerdings herausgestellt, dass die Bezeichnung „Blauer Elefant“ eine registrierte und geschützte Marke des Deutschen Kinderschutzbundes Bundesverband sei. Man habe das vorgeschriebene Zertifizierungsverfahren nachgeholt und erfolgreich bestanden.

Die Umbenennung der Spiel- und Lernstube war vor mehr als einem Jahr eingeleitet worden, so die Vorsitzende, weil man nach außen einen spürbaren Wandel habe dokumentieren wollen. Die Bezeichnung „Spiel- und Lernstube“ habe altbacken geklungen. Insbesondere das Wort „Lernstube“ habe den Kindern nicht den Wunsch vermitteln können, dass sie diesen Ort gerne besuchen sollten. Welche Kinder gingen nachmittags gerne in eine Lernstube?



„Lobby für Kinder“

DKSB-Präsident Heinz Hilgers führte aus, dass der Kinderschutzbund Lage sein Haus mit großem Engagement betreibe. Man wolle etwas für die Kinder erreichen. Im „Kinderhaus Blauer Elefant“ in Lage werde ein wichtiger Beitrag für ein selbstbestimmtes Leben der Heranwachsenden geleistet. Kinder spürten hier, dass Erwachsene ihnen mit Wertschätzung begegneten.

Bürgermeister Christian Liebrecht gratulierte zur Auszeichnung. Die vor bald vier Jahrzehnten gegründete Spiel- und Lernstube habe sich etabliert und sei eine anerkannte Institution für Kinder, die am Rande stehen. Rat und Verwaltung wüssten Bescheid um die vom Kinderschutzbund Lage geleistete qualifizierte Arbeit und würden den Kinderschutzbund deshalb nach Kräften fördern. Der Bürgermeister: „Das Haus wird eine Lobby für Kinder sein.“



47.500 Euro jährlich

Die Stadt Lage fördert nach Auskunft von Klaus Landrock, Fachbereichsleiter Schule, Sport, Kultur, Jugend und Soziales, das „Kinderhaus Blauer Elefant“ bzw. die hier für etwa 35 Kinder geleis­tete Arbeit mit zur Zeit 47.500 Euro jährlich. Vor zwölf Jahren erhielten die damals noch zwei Lagenser Kinderschutzbund-Spiel- und Lernstuben (Hasselstraße, Lemgoer Straße) jährlich etwa 105.000 Euro. Es gab Bestrebungen bzw. einen Ratsbeschluss (16. März 2006), beginnend mit dem Jahr 2010 keinen Zuschuss mehr zu zahlen, weil die Stadt wegen Einsparmaßnahmen das parallele Nebeneinander von einerseits Offener Ganztags(grund)schule und andererseits Spiel- und Lernstuben nicht mehr gewährleisten könne. Nach intensiven Gesprächen zwischen Politik, Verwaltung und Kinderschutzbund verständigte man sich auf die heute bestehenden Strukturen und Zuschussbedarfe.



Gegründet vor 39 Jahren

Die Spiel- und Lernstube in der Lemgoer Straße wurde 1978, also vor 39 Jahren, gegründet. Vorrangige Aufgabe damals war die Hausaufgabenhilfe. Wenn die Hausaufgaben erledigt waren, durfte gespielt werden. Daraus erklärt sich der Name „Spiel- und Lernstube“, der bis Ende der 1990er Jahre gang und gäbe war für Kinderschutzbund-Einrichtungen dieser Art. Mit dem Aufkommen der offenen Ganztagsschule im Primarbereich und mit veränderten Betreuungsangeboten verschwand die Begrifflichkeit „Spiel- und Lernstube“ zusehends aus dem Kinderschutzbund-Vokabular. Der Kinderschutzbund Lage war einer der letzten Ortsvereine, der diese Bezeichnung noch verwendete.