2017-10-18 07:38

Dein Obst - dein Saft „Lippischer Herbst“ am 29. Oktober: Das MoMa-Saftmobil kommt nach Lage

Lage. „Schlendern, schlickern und was süppeln.“ Unter diesem Motto wurde in Lage vor einem Jahr erstmals der „Lippische Herbst“ gefeiert, eine Sonntagsveranstaltung mit musikalischem Bühnenprogramm, kulinarischen Marktständen und einem verkaufsoffenen Sonntag als Ersatz für den Martini-Markt (bis ins Jahr 2015 das traditionelle Cityvergnügen im herbstlichen Lage).

In der Wahrnehmung des Lagenser Stadtmarketings war der „Lippische Herbst“ so erfolgreich, dass man ihn wiederholen muss. Eine ausführliche Programmvorschau folgt in der nächsten Pos­-

tillon-Ausgabe am 25. Oktober 2017. Zum „Lippischen Herbst“ am 29. Oktober kommt die mobile MostManufaktur (das MoMa-Saftmobil) nach Lage. Da man sich für dieses Angebot nach Möglichkeit anmelden soll, schon an dieser Stelle auf Bitte des Stadtmarketings einige Hinweise:

Am Sonntag, 29. Oktober, haben die Bürger und Gäste des Tages die Möglichkeit, ihre eigenen Äpfel und Birnen nach gründlicher Wäsche vor Ort direkt zu Saft pressen zu lassen. Es wird kein Zucker zugefügt. Dieses Angebot erfolgt in Zusammenarbeit mit der MostManufaktur, einer mobilen Mosterei, die ihren Stand zwischen der Marktkirche und dem Gemeindehaus aufbauen wird. Das Angebot besteht in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr.

Flaschen oder andere Gefäße brauchen nicht mitgebracht zu werden. Der Saft wird heiß bzw. pasteurisiert in einen doppelwandigen Polyethylen-Saftbeutel mit Zapfhahn abgefüllt. Der PE-Beutel kommt dann in die umweltfreundliche und wiederverwendbare MostManufakturbox. Dort ist der Saft ohne Kühlung bis zu 18 Monate haltbar.

Um einen reibungslosen Ablauf am verkaufsoffenen Sonntag gewährleisten zu können und die Zufahrt zu besprechen, wird um Anmeldung mit Angabe der geschätzten Liefermenge gebeten. Ansprechpartnerin ist Frau Doris Wachholz unter 05232 / 601282 oder per mail an d.wachholz@lage.de