2017-09-13 14:43

Ein Vorgeschmack: Zeitreise am 24. September Oldtimerparade in der Innenstadt - Boogie-Woogie mit Bastian Korn Wiedersehen mit dem Akrobaten Noah Chorny

Lage. Die Oldtimerfahrer in unserer Region hoffen auf sonnige und trockene Frühherbsttage, um noch die eine oder andere Ausfahrt genießen zu können. Die Lagenser Zeitreise am Sonntag, 24. September 2017, wird eine dieser Gelegenheiten sein. Neben der Ausfahrt für Oldtimerbesitzer gibt es an diesem Sonntag in der Stadtmitte für alle Innenstadtbesucher ein ansprechendes Programm. Dazu gehören eine musikalische Zeitreise zurück in die 1970er Jahre, Artistik vom Feinsten sowie ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Um 12.15 Uhr kündigt sich die Einfahrt der Oldtimer der unterschiedlichsten Marken und Jahrgänge auf dem Marktplatz mit ungewohnten Klängen an. Nach der fachkundigen Vorstellung der einzelnen Fahrzeuge durch Uwe

Des­­pang haben die Oldtimerfreunde die Möglichkeit, an einer organisierten Rundfahrt teilzunehmen. Das Ziel der Rundfahrt ist am Nachmittag wieder die Stadtmitte, wo die Oldtimer eingewiesen werden und anschließend vom Publikum vor Ort bestaunt werden können.

Die Oldtimer-Fahrer, die an der Vorstellung und/oder der Rundfahrt teilnehmen möchten, treffen sich im Oldtimer-Park Lippe in der Daimlerstr. 34, in Lage. Bereits ab 10.00 Uhr besteht hier die Möglichkeit, Benzingespräche zu führen und sich mit einem kos­tenfreien Imbiss zu stärken, bevor sich ab 12.00 Uhr die ersten Fahrer vom Oldtimer-Park in Richtung Innenstadt auf den Weg machen. Im Verlauf der Rundfahrt wird es den einen oder anderen Kontrollpunkt geben, der angefahren werden muss. Hier werden kleine Aufgaben gestellt, die nicht mit Hilfe der neuen Technik gelöst werden können. Der Spaß wird dabei nicht „auf der Strecke bleiben“. Anders als bei vielen anderen Rundfahrten ist für die Teilnahme an der Rundfahrt keine Startgebühr zu entrichten. Den ersten drei Platzierten winkt der Lagenser Zeitreisepokal.



Smokie Revival Band

Das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz beginnt um 14.00 Uhr mit einem neuen Aspekt der Lagenser Zeitreise, denn mit der „Smokie Revival Band“ werden erstmals Erinnerungen an die 1970er Jahre wachgerufen. „Welcome back to the 70’s“ - unter diesem Motto bietet die Smokie Revival Band ein Konzerterlebnis der besonderen Art. Matthias Beringer, der Leadsänger der Band, wäre nach dem Tod des Smokie-Sängers Alan Barton beinah dessen Nachfolger geworden, gründete aber dann die Smokie Revival Band.

Inzwischen ist die Band zu einem dem Original nahezu ebenbürtigen Topact gereift und begeistert selbst auf internationaler Ebene das Publikum. Sie stand schon mit dem Originalgitarristen von Smokie auf der Bühne. Eine größere Auszeichnung kann es kaum geben für eine Cover-Band.



Die Hits des Originals

Die Smokie Revival Band hat nicht nur die großen Hits des Originals im Gepäck, sondern auch so manche Überraschung für „echte Fans“. Natürlich spielen sie die bekannten Titel wie Mexican Girl, Lay back in the arms of someone und natürlich Living next door to Alice.

Wahrscheinlich wird der Artist Noah Chorny durch so viel musikalische Energie motiviert (oder ist es doch etwas Anderes?) Dinge zu versuchen, die er unter „normalen“ Umständen nicht angehen würde, und so zeigt er eine akrobatische Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen, schwindelerregend und sensationell zugleich! Vielleicht erinnert sich noch mancher Besucher der kommenden Zeitreise an den 4. September 2005? Damals trat Noah Chorny ebenfalls in Lage auf, und zwar im Rahmen der Innenstadt-Offensive „Ab in die Mitte“, die im September 2005 in Lage unter dem Motto stand „Lage am Zug - Familien machen Dampf“. Der Untertitel am 4. September 2005 hieß „Großer Bahnhof in der City“. Maskottchen der damaligen Veranstaltungsreihe war die Lok „Quentin Qualmix“.



Cocktails, Bowle und Bier

Nach Noah Chornys Nervenkitzel darf dann wieder das Tanzbein geschwungen werden, wenn Bas-

­tian Korn & The Flamingo Shoes im Anschluss an das Phänomen Noah Chorny auf der spritzigen Welle des Boogie Woogie auf der Bühne „schwimmen“. Bei den Mitgliedern dieser Band handelt es sich um mehrfach ausgezeichnete Künstler, die begeistern und in wenigen Minuten die Zuschauer in ihren Bann gezogen haben werden. Bereits 2015 und 2016 zogen Bastian Korn & The Flamingo Shoes das Publikum auf dem Marktplatz in ihren Bann. Gern gibt der Stadtmarketing-Verein die immer wieder von der Band erbetene Zugabe in diesem Jahr.

Tänzerisch begleitet werden sie wie im Vorjahr von den ehemaligen Vize- Landesmeistern im Boogie-Woogie Irina Eichhorn und Helmut Beckers, die mit einem weiteren Paar gemeinsam mit den Flamingo Shoes eine Symbiose auf der Bühne eingehen.

Ein separates tänzerisches Highlight, das schon auf vielen Veranstaltungen für lang anhaltenden Applaus gesorgt hat, ist die Tanz­show der Boogie Woogie Hips.

Bei einer solchen Vielzahl von Programmpunkten darf sich der kleine Hunger zwischendurch ruhig melden, denn die leckeren Kaffeespezialitäten, Flammkuchen aus dem original renovierten Hausfrauen-Beratungsbulli von Dr. Oetker, Kuchen aus der „guten alten Zeit“, fair gehandelter Kaffee und Orangensaft, ein leckerer Cocktail sowie Bowle und Bier aus dem Oldtimer Löschzug und weitere Imbissmöglichkeiten stehen zur Verfügung.