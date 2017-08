2017-08-24 06:56

Elias Sansar beherrscht den Zieglerlauf Favorit gewinnt 25. Ziegler-Stadtlauf zum siebten Mal in Folge Frauen-Siegerin Stephanie Fritzemeier aus Detmold

Lage. Insgesamt 350 Läufer und Läuferinnen, vom Kind bis zum Senior, beteiligten sich am Mittwoch, 16. August 2017, am 25. Lagenser Sparkassen-Ziegler-Stadtlauf (vormals Zieglerlauf), der über 2.000 Meter (Schülerlauf), 5.000 Meter (Jedermann-Lauf) und 10.000 Meter (Hauptlauf) angeboten wurde. Mit 350 Startenden wurde zwar kein neuer Teilnehmerzahlrekord geschrieben, aber die Teilnehmerzahl entsprach fast genau der des Vorjahres: 350. Die Verantwortlichen der den Lauf ausrichtenden Leichtathletikgemeinschaft (LG) Lage-Detmold-Bad Salzuflen waren mit der Zahl der Nennungen sehr zufrieden.

Der für die LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen startende Elias Sansar wiederholte seinen Vorjahressieg in souveräner Manier. Der Detmolder, zehnfacher Hermannslauf-Sieger (2006 bis 2010 und 2012 bis 2014 sowie 2016 und 2017), war am Mittwoch mit 33:14 zwar 6 Sekunden langsamer als im Vorjahr (33:08) und knapp zwei Minuten langsamer als bei seinem Sieg 2015 - dennoch beherrschte er das Geschehen souverän. Möglicherweise war Sansar bei seinem jetzigen 7. Sieg in Folge (Seriensieger seit 2011) sogar etwas schneller als in den Vorjahren, denn wegen einer Verschiebung der Startlinie und einer leicht veränderten Streckenführung waren etwas mehr als 10.000 Meter zurückzulegen.

Bereits nach der ersten von insgesamt vier Runden durch die Innenstadt hatte sich der leichtfüßige Sansar weit von seinen Verfolgern abgesetzt. An seinem Sieg bestanden nie Zweifel. Die Plätze zwei und drei belegten der Vorjahresdritte Marcel Piotrowski (35:48, LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen) und Gabriel Bertolini (Landestheater Detmold, 37:30). Auf Rang vier bis zehn: 4. Devon Grass (LC Paderborn, 38:29), 5. Folker Krüger (Sport Reha Herford, 38:44), 6. Mahmud Hosein (Team ASB Refugees Welcome, 39:59), 7. Marcel Voike (LG Oerlinghausen, 40:16), 8. Marcel Gärtner (LG Oerlinghausen, 40:27), 9. Julian Schmidt (Berufsfeuerwehr Bielefeld, 40:47), 10. Peter Hauch (TG Werste, 40:50).



Frauen

Bei den Frauen gilt beim 10.000-Meter-Zieglerlauf die 41-Minuten-Marke als Grenze, die nur unterboten werden kann, wenn die Rahmenbedingungen und die jeweiligen Vorbereitungen der Athletinnen punktgenau passen. Bei der am 16. August 2017 herrschenden Luftfeuchte und der vermutlich etwas längeren Strecke war mit einer Siegerinnen-Zeit von weniger als 41 Minuten kaum zu rechnen - und diese Einschätzung bewahrheitete sich. Aber angesichts der genannten Rahmenbedingungen war die Zeit der Siegerin geradezu phänomenal: Es gewann die 26jährige Stephanie Fritzemeier (2012 Zweite und 2014 Siegerin über 5.000 Meter) vom Laufladen Endspurt Detmold in 41:01 gefolgt von Annika Herrmann (LG Oerlinghausen, 43:17) und der Vorjahresvierten Susanne Reichert (Sudbrack-Läufer Bielefeld, 45:01). Ähnlich wie Elias Sansar war Stephanie Fritzemeier die erste Runde sehr schnell angegangen und nahm dann etwas Tempo heraus. Aber ihr Start-Ziel-Sieg war zu keiner Zeit gefährdet.

Auf den Plätzen vier bis zehn: 4. Laura Moir (ohne Verein, 47:41), 5. Moni Schumann (Die VitaSol Krabbelgruppe, 48:03), 6. Yvonne Coenen (TV Lemgo, 48:18), 7. Cara Stahl (ohne Verein, 48:23), 8. Heike Stille (TV Lemgo, 48:30), 9. Anja Peltz (LF Ehberg 02, 49:29), 10. Lilian Schnitzerling (TSV 04 Leverkusen, 49:43).

176 Teilnehmer (153 Männer, 23 Frauen) starteten über die 10.000-Meter-Strecke.



5.000 Meter

132 Sportler starteten beim 5.000-Meter-Jedermann-Lauf (94 Männer und 38 Frauen). Lokalmatador Marco Rehmeier (LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen) absolvierte die 5.000 Meter des Jedermann-Laufs als Schnellster, und zwar in 17:55 knapp vor Nils Brand (vereinslos, 18:02). Auf den Plätzen 3 bis 10: 3. Jan Velske (DJK Gütersloh, 18:40), 4. der Vorjahresvierte Axel Diekmann (Westtor Lauftreff, 19:15), 5. Philip Priebe (ESV Eintracht Hameln, 19:35), 6. Max Borchers (TSVE 1890 Bielefeld, 19:43) 7. Thorsten Fuest (Hannover 96, 19:52), 8. Dirk Schnelle (SV 06 Oetinghausen, 20:09), 9. Torsten Kruegler (Die Luschen, 20:41), 10. Bernhard Zinndorf (Team Erdinger Alkoholfrei 20:59).

Bürgermeister Christian Lie­brecht legte die 5 Kilometer in 23:19 (Vorjahr: 22:52) zurück und belegte damit in der Gesamtwertung Platz 26 (Vorjahr Platz 25). Schützenkönig Michael Büker, der für die Schützen-Laufgruppe „Die Dritte läuft“ antrat, belegte den 67. Platz in 30:02.



Frauen

Bei den Frauen hatte die Lagenser Lokalmatadorin und bisherige Mehrfachsiegerin Katjana Quest-Altrogge (LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen) die schnellsten Beine. Ihre Zeit: 21:45. Hinter Quest-Alt­rogge überquerten nach einem spannenden Finish Juliane Brokmann (TG Lage, 22:44) und Melanie Schulze (Pace Pack Runners, 24:52) die Ziellinie. Auf den weiteren Plätzen: 4. Theresa Maria Küppers (ohne Verein, 25:13), 5. Mirjam Schulze (Team Borgis Verwertungen, 26:11), 6. Vorjahressiegerin Monika Körner-Downes (List Bau Bielefeld, 26:23), 7. Laura Bayer (LG Oerlinghausen, 26:28), 8. Rosa Varga (ohne Verein, 26:34), 9. Nicola Bockelmann (ohne Verein, 26:52), 10. Michaela Säfken (TG Lage, 27:39).



Dank an Helfer

Cord Eickmeyer hielt per Lautsprecher die Zuschauer auf dem Laufenden. Beim 25. Lagenser Sparkassen-Ziegler-Stadtlauf wurde die im vergangenen Jahr vorgenommene Veränderung an der Streckenführung beibehalten. Eine weitere Veränderung betraf die Zeitnahme: Jetzt wurde die Zeitmessung der Firma Race Result genutzt, mit der die Zeiten über einen Transponderchip am Schuh aufgezeichnet wurden. Bei Start und Ziel wurde beim Passieren einer Matte die Zeitnahme ausgelöst und gestoppt. Damit bestand kein Grund mehr für großes Gedränge an der Startlinie.

Die Startlinie musste wegen der beengten Verhältnisse zwischen dem Zieglerbrunnen und dem Café Fellmer an anderer Stelle aufgetragen werden, und zwar hinter dem großen Sparkassentor, das auf der Ziellinie aufgeblasen wird. Gestartet wurde in Höhe des historischen Rathauses. Der erste Teil der Laufstrecke führte über die Gerichtsstraße, Rhienstraße und Bergstraße in die Meierstraße. Das waren etwa 200 Meter mehr als üblich, die an anderer Stelle, so gut es ging, durch eine Verkürzung im Bereich der Mühlenstraße kompensiert wurden.



Gute Zusammenarbeit

Chefkoordinatoren waren für die Stadt Lage Fachteamleiterin Schule, Kultur, Tourismus und Sport, Birgit Ottemeier, und für die LG Lage-Detmold-Bad Salz­uflen Vorstandsmitglied Dieter Rochow. Die Leitung des Wettkampfbüros und der Zeitmessung hatte LG-Sportwart Sven Obenhaus.

Der Einsatz der vielen ehrenamtlichen Order entlang der Strecke wurde von Altmeister Dieter Denecke und Kreiskampfrichterwart Falco Budde koordiniert. Die sehr gute Zusammenarbeit der LG mit der Stadt Lage (Mitarbeiter des Bauhofs unter Leitung von Leif Salitter) und dem Malteser Hilfsdienst (medizinische Versorgung, Versorgung der Sportler mit Wasser) trugen dazu bei, dass auch die 25. Auflage des Traditionslaufs als Erfolg verbucht werden konnte.