2017-10-04 06:25

Fünf Tage Jahrmarktvergnügen auf Reinholdi 2017 89. Reinholdi-Markt bot mit tollen Attraktionen ungetrübten Spaß auf dem Festplatz in Pottenhausen

Lage-Pottenhausen. Tausende Kirmesfreunde nutzten das vergangene lange Wochenende, um über den Reinholdi-Markt zu bummeln. Leider spielte das Wetter nicht an allen Tagen mit, so dass trotz der fünftägigen Dauer des Jahrmarktes (normalerweise nur vier Tage) kein neuer Besucherrekord aufgestellt werden konnte. Während der Samstag sehr unter den Regenschauern litt, herrschte der größte Andrang am Sonntag und am Bonus-Dienstag (Tag der deutschen Einheit). Insbesondere der Kirmessonntag macht mit viel Sonnenschein seinem Namen alle Ehre, was die Reinholdibesucher zu schätzen wussten.

Die Fahrgeschäfte, die sich auf dem Reinholdi-Markt 2017 präsentierten, waren trotz Regen hinsichtlich Vielfalt und Rasanz rekordverdächtig. Spektakuläre Platzneuheiten waren u.a. der „Propeller“, der sämtliche Überschlagvarianten bot und bei jugendlichen Kirmesbesuchern besonders gut ankam. Der „Propeller“ hob als Looping-Karussell seine Passagiere bis zu 40 Meter in die Höhe - auch überkopf! - und ließ sie dort kreisen. Ein wirklich spektakuläres Erlebnis.

Erstmalig gastierte der Riesenkettenflieger „Sky Dance“ auf Reinholdi. Der Ausblick aus 43 Metern Flughöhe war absolut umwerfend.

Wie von Marktorganisator Adolf Steuer bereits vor sechs Jahren versprochen, war auch ein Riesenrad auf Reinholdi vertreten. In den Jahren 2007 bis 2010 hatte kein Riesenrad den Weg nach Pottenhausen gefunden, was bei den Kirmesbesuchern gar nicht gut ankam.

2011 hatte Adolf Steuer dann mit dem „Colossus“ wieder ein Riesenrad im Angebot und kündigte an, dass alle zwei Jahre ein Riesenrad auf den Reinholdi-Festplatz kommen werde. In diesem Jahr war es das „Hanse-Rad“ der Firma Geisler. Dieses fabrikneue Rad im maritimen Design fiel durch seine 24 ungewöhnlich hübschen Gondeln auf. Es gewährte seinen Passagieren aus 36 Metern Höhe nicht nur einen schönen Blick über den Festplatz, sondern auch weit in die Ferne bis zum Teutoburger Wald.

Den diesjährigen Reinholdi-Markt eröffnete stellvertretende Bürgermeisterin Monika Rieke am Freitag mit dem traditionellen Fassbieranstich. Der Anstich gestaltete sich in diesem Jahr so einfach wie selten. Schon nach dem ersten Schlag spritzte das Bier in alle Richtungen. Mit einem weiteren Schlag und mit ein wenig Assistenz durch Schausteller Markus Schmidt trieb Frau Rieke den Hahn gänzlich ins Fass. Die ersten Biere nutzten Monika Rieke, Adolf Steuer und Schausteller Tino Noack, um mit zwei Jubilaren auf einen guten Verlauf des Reinholdi-Marktes 2017 anzustoßen: Geehrt wurden die Schausteller Elisabeth Schulze (Schloß Holte-Stukenbrock, Süßwaren) und Ralf Lüdtke (Paderborn, Reibekuchen) für jeweils 50 Jahre Treue zu Reinholdi.

Nach der Eröffnung spendierten die Karussellbesitzer den ersten Reinhold-Besuchern 15 Minuten freie Fahrt.