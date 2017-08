2017-08-17 08:23

Für den Kurort als Kulturort LTM und Stadt verabschieden Wolfgang Thevis in den Ruhestand

Lage-Hörste. Nach mehr als 30 Jahren im Tourismus in Lage hat der frühere Lagenser Verkehrsamtsleiter und spätere Leiter der Abteilung Tourismus der Lippe Tourismus & Marketing GmbH (LTM), Wolfgang Thevis, seinen Ruhestand erreicht. Die Lippe Tourismus & Marketing GmbH und die Stadt Lage verabschiedeten Wolfgang Thevis (65 Jahre) am Mittwoch, 2. August 2017, offiziell in den Ruhestand. Gleichzeitig stellten LTM-Geschäftsführer Günter Weigel und Bürgermeister Christian Liebrecht Thevis‘ Nachfolgerin vor: Jacqueline Heger, die sich ab sofort bzw. August um die Belange des Tourismus‘ im Luftkurort kümmern wird.

Bürgermeister Liebrecht erinnerte daran, dass Wolfgang Thevis am 1. April 1984 in die Dienste der Stadt Lage eingetreten war, um zur Verbesserung bzw. zum Ausbau der touristischen Angebote insbesondere im Luftkurort Hörs­te beizutragen. Dort war im Jahr zuvor das Haus des Gastes eingeweiht worden und sollte nun mit Veranstaltungen gefüllt werden. Die Übernachtungs- sowie Gästezahlen in Hörste erreichten zu jener Zeit jedes Jahr neue Rekordmarken.

Doch die Zeiten sollten sich ändern. Im neuen Jahrtausend hatte der Hörste-Tourismus seinen Höhepunkt überschritten. Deshalb trafen die Stadt Lage und die Lippe Tourismus & Marketing eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit, um den Tourismus in Lippe stärker zu bündeln: Zum 1. Januar 2009 wurde Verkehrsamtsleiter Wolfgang Thevis mit einer halben Stelle zum Backoffice-Bereich Tourismus der LTM abgeordnet, um diesen mit seiner langjährigen Erfahrung zu unterstützen. Die andere halbe Stelle verblieb im Verkehrsamt der Stadt Lage, um dort die Lagenser Interessen weiter zu gewährleisten. Die Stadt Lage versprach sich von dieser Lösung positive Effekte für den lokalen Fremdenverkehr und eine engere Vernetzung mit der LTM. Außerdem kam die Stadt damit einer Anregung der Hörste-Konferenz nach, die eine engere Anbindung an die LTM gefordert hatte, um die Zukunft des staatlich anerkannten Luftkurortes Hörste langfristig zu sichern.

2013 wollten die Stadt und die LTM noch stärker kooperieren. Wolfgang Thevis arbeitete künftig nicht nur mit einer halben Stelle, sondern komplett in Detmold. Bei der LTM wurde Thevis Leiter der Abteilung Tourismus und Evaluation.

Bürgermeister Liebrecht bei der Verabschiedung: „Die Stadt Lage ist Ihnen dankbar für die vielen Jahre Einsatz für die Fremdenverkehrsförderung in Hörste. Sie haben hier viel bewegt.“

Günter Weigel schloss sich diesen Worten vollinhaltlich an: „Die Zusammenarbeit mit der Stadt Lage bzw. mit ihrem Verkehrsamtsleiter war gut für die LTM.“ Wolfgang Thevis‘ Können und seine Erfahrung seien anerkannt: „Es gibt keinen Touristiker in Ostwestfalen-Lippe, der Wolfgang Thevis nicht kennt.“ Deshalb werde die LTM die Zusammenarbeit mit ihm in geeigneter Weise fortsetzen. Von heute auf morgen wolle man auf den reichen Erfahrungsschatz nicht gänzlich verzichten.

Davon könne - bei eventuellen Fragen an ihren Vorgänger - auch Jacqueline Heger (24 Jahre) profitieren, die mit dem halben Dienstumfang einer ganzen Stelle den Hörste-Tourismus in Zukunft betreuen wird. Berufsbegleitend zu ihrer halben Stelle studiert Jacqueline Heger an der Fernuniversität „Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft“ in Bremen das Fach Gesundheitstourismus. Heger hat bei der Tourist-Information Detmold eine Ausbildung absolviert, arbeitete danach bei der LTM und hat eine Zusatzausbildung zur Betriebswirtin erfolgreich abgeschlossen.

Mit Wolfgang Thevis‘ Ruhestandseintritt verabschiedet sich aus der ersten Reihe ein Touristiker, dessen Name in Zusammenhang steht mit zahlreichen Projekten, die Thevis in den vergangenen 33 Jahren veranlasst bzw. intensiv begleitet hat. Hier eine - nicht vollständige - Liste einiger Projekte:



Viele Projekte

1986 gründete die Stadt Lage die stiftungsähnliche Einrichtung „Kurgastdichter im Poetendorf Hörste“: Alljährlich wurde vor allem älteren Schriftstellern und Autorinnen die Möglichkeit zu geben, sich im Luftkurort im Rahmen einer Kur zu erholen und während des Aufenthaltes in Hörs­te Einwohnern und Gästen des Ortes die Literatur näherzubringen. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wurde die Vergabe der Kuren und des damit verbundenen Titels eingestellt.

Fast 25. Spieleausstellungen organisierte Wolfgang Thevis bis 2007 in Lage und in Hörste. Kinder, Jugendliche bzw. Familien konnten auf diesen Ausstellungen neue Spiele kennenlernen. Zusammengestellt hatte Thevis die Auswahl zuweilen mit dem Bielefelder Schulleiter, Spieleautor und Spielpädagogen Dirk Hanneforth.

Im Jahr 2003 wurde in Hörste der erste „Literarische Wanderweg“ eröffnet. Vor einem Jahr fand auf dem Weg der jüngste „Gedichtwechsel“ statt. Es war der fünfte seit Einweihung des „Literarischen Wanderwegs“ im Jahr 2003. Thevis wirkte in Hörste mit an der Konzeption von zwei „Therapeutischen Wanderwegen“ und einem „Historischen Wanderweg“. Außerdem wurde im Sommer 2008 im Luftkurort der Skulpturenpfad „Auf den Spuren der Wildkatze“ eröffnet.

Zu jener Zeit fanden unter Beteiligung der Hörster Vereine letztmals die Hörster Seniorentage statt, die 2008 auch zusammen mit einer Seniorenmesse mit 26 Ausstellern durchgeführt wurden.

Mit dem „Kurort als Kulturort“ hat sich Wolfgang Thevis nicht nur einmal in einem Aufsatz beschäftigt, sondern er hat „Kultur im Kurort“ vielfach auch praktisch umgesetzt - z.B. in Zusammenarbeit mit dem Hörster Kulturverein Forum, in der Ausstellungsreihe „Kunst im Haus des Gastes“ und zuletzt in Kooperation mit den Autorenvereinigungen „LipPen“ und „Garten der Poesie“.