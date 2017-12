2017-12-12 14:48

Gestern Bürgerbüro, heute Bürgerservice Erste Dienststellen sind eingezogen in das neue Rathaus - Bürgerservice im LAGENSER FORUM am 5. Dezember eröffnet

Lage. Mit dem Ende November und Anfang Dezember vollzogenen Umzug in das LAGENSER FORUM sind das bisherige Bürgerbüro und die zentrale Information der Stadt Lage näher zusammengerückt. Beide fungieren seit Dienstag, 5. Dezember 2017, als neue organisatorische Einheit mit dem Namen „Bürgerservice“. Als erste Dienststelle der Stadt Lage hat der Bürgerservice am 5. Dezember im neuen Rathaus Am Drawen Hof seine Arbeit aufgenommen.

„Mit dem neuen Bürgerservicebereich im LAGENSER FORUM haben wir unseren Service gebündelt und optimiert. In einer hellen, freundlichen und modernen Atmosphäre stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als ers­te Anlaufstelle für alle Anliegen, Fragen, Wünsche und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger am neuen Standort zur Verfügung“, sagte Bürgermeister Chris­tian Liebrecht bei der Eröffnung des Bürgerservices. Über den zentralen Haupteingang des LAGENSER FORUMS am Clara-Ernst-Platz ist der Bürgerservicebereich mit der Rentenberatung und dem zugehörigen Wartebereich erreichbar.

Die zentrale Information im neuen Rathaus hält in gewohnter Weise Prospekt- und Informationsmaterialien sowie gelbe Säcke bereit und steht für Auskünfte sowie weitere Anliegen nunmehr auch im Rahmen der erweiterten Öffnungszeiten zur Verfügung. Selbstverständlich sind die Mitarbeiter der zentralen Information auch gern behilflich, sich in den neuen Räumlichkeiten des LAGENSER FORUMS zurechtzufinden.

Um sich den Belangen der Bürgerinnen und Bürger in optimaler Weise widmen zu können, steht für den Bürgerservice und die Rentenberatung mit dem Umzug in das LAGENSER FORUM ein Aufrufsystem zur Verfügung. Über ein Selbstbedienungsterminal wählen die Bürgerinnen und Bürger die gewünschte Dienstleis­tung und erhalten daraufhin ein Ticket mit einer Aufrufnummer. Danach werden sie gebeten, im Wartebereich kurz Platz zu nehmen. Nach wenigen Minuten erfolgt über einen Monitor durch ein akustisches Signal der Aufruf des Tickets. Der über den Monitor genannte Arbeitsplatz des Bürgerservices steht dann zur Verfügung, um sich umfassend den gewünschten Dienstleistungen zuzuwenden.

Mit der Neuordnung des städtischen Bürgerservices nahm auch Ulrike Busse am Eröffnungstag am neuen Standort ihre Arbeit auf als neue Fachteamleiterin der Dienststelle. Die neue Fachteamleiterin des Bürgerservices: „Dank des Aufrufsystems, welches auch eine Terminvereinbarung auf Wunsch ermöglicht, werden Wartezeiten zukünftig koordinierend gesteuert. Die Mitarbeitenden widmen sich ausschließlich den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger.“ Bürgermeister Christian Liebrecht betonte den Dienstleistungscharakter der neuen Dienststelle am neuen Ort: „Es ist das neue Rathaus für die Lagenserinnen und Lagenser. Besuchen Sie mit dem Bürgerservice die erste Dienststelle, die die Verwaltung bezogen hat, und verschaffen Sie sich einen Eindruck. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.“

Öffnungszeiten

Bürgerservice

Montag 8.00 bis 17.00 Uhr

Dienstag 7.30 bis 17.00 Uhr

Mittwoch 8.00 bis 13.00 Uhr

Donnerstag 7.30 bis 18.00 Uhr

Freitag 7.30 bis 13.00 Uhr

Jeden 1. Samstag im Monat 9.30 bis 12.30 Uhr.