2017-09-28 06:36

Größere Fläche, noch mehr Frische Neuerungen im REWE-Markt von Reinhard Klocke nach Verlagerung

Lage. Seit 2001 war die Lückhauser Straße 61 der Standort des REWE-Marktes von Reinhard Klocke. Ab dem 28. September 2017 ist der Supermarkt des Partnerkaufmanns unter der Hausummer 35 in der Lückhauser Straße in Lage-Hardissen zu finden – mit einer Erweiterung der Verkaufsfläche von 870 Quadratmetern auf 1.500 Quadratmetern. Getreu dem Motto „Neuer Platz, neue Vorzüge“ können sich die Kunden mit der Verlagerung des Marktes auf ein vergrößertes Sortiment an täglich frischer Ware sowie zusätzlichen Service-Angeboten freuen. „Veränderungen sind spannend und bieten die Möglichkeit zusätzliche Potenziale auszuschöpfen – genau das haben wir mit der Verlagerung genutzt und können unseren Kunden hinsichtlich Auswahl, Service und Verfügbarkeit noch mehr bereitstellen“, so Reinhard Klocke. Er versichert aber auch, dass gewohnte Annehmlichkeiten, wie das breite Spektrum an regionalen Erzeugnissen weiterhin vorzufinden sind und weiter forciert werden.

Seine rund 38 Marktmitarbeiter werden sich ab Donnerstag, 28. September, 7 Uhr um das Wohl der Kunden kümmern. Sieben Neueinstellungen gab es im Zuge der Verlagerung.



Ihr Kaufmann vor Ort

In Lage zu Hause, in Lage geboren: Reinhard Klocke ist ein waschechter Lagenser. 1989 fing er als Marktleiter bei REWE an. Seit 1997 ist er selbstständiger Kaufmann – zunächst im REWE-Markt in Dörentrup und seit 2001, mit der damaligen Neueröffnung, im Markt in Lage-Hardissen.

Weit weg vom alten Standort zieht es den Markt und seinen Kaufmann durch die Verlagerung nicht. So bleibt er der Hardissener Nachbarschaft treu.



Frische Snacks to go

Eine der Neuheiten im Markt findet sich in der Obst- und Gemüseabteilung wider. Hier erhalten die Kunden nun verzehrfertige, vorgeschnibbelte Obstwürfel für den gesunden Snack unterwegs. Die sogenannten „Freshcut“-Produkte werden täglich frisch zubereitet und in verschiedenen Varianten angeboten – ob nur eine Obstsorte oder aber im Fruchtmix. Das neue Angebot ergänzt weitere Produkte aus dem Convenience-Bereich, wie Smoothies, Salate und Sandwiches sowie diverse Obst- und Gemüse­sorten.



Blumenshop in Eigenregie

Zum erweiterten Frische-Konzept gehört auch der Blumen­shop, der in Eigenregie betrieben wird. Hier erhalten die Kunden fertig gebundene Sträuße oder verschiedene Schnittblumen. Auch individuelle Kundenwünsche werden gerne entgegengenommen.



Service plus

Mit der Verlagerung stehen außerdem mehr Parkplätze vor dem Markt zur Verfügung. Weiterhin befindet sich in der Vorkassenzone die Bäckerei Hensel mit frischen Brötchen, Brot und Backwaren und Sitzgelegenheiten zum Verweilen. Ganz neu sind der DHL-Paketshop sowie die DHL-Packstation (ab 13.10. vor Ort).

Im alten Markt standen drei Kassen für die Kunden bereit, durch die Verlagerung sorgen nun vier Kassen für einen schnellen Bezahlvorgang.

Eine Änderung gibt es bei den Öffnungszeiten: Der Markt schließt nun Mo.-Sa., um 21.30 Uhr, anstatt um 22 Uhr. Die Öffnung ab 7 Uhr bleibt bestehen.



Fakten zum neuen Markt:

1.500 Quadratmeter Verkaufsfläche (alter Markt: 870 Quadratmeter);

Partnerkaufmann:

Reinhard Klocke, 38 Mitarbeiter (alter Markt: 31 Mitarbeiter);

Öffnungszeiten: 7 bis 21.30 Uhr (alter Markt: 7 bis 22 Uhr).