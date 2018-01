2018-01-23 15:50

175 Jahre Stadtrechte für Lage Großes Bürgerfest am 5. Mai – Rathausbesichtigung und verkaufsoffener Sonntag am 6. Mai

Lage. Auf den Tag genau 175 Jahre danach würdigte am vergangenen Montag Bürgermeis­ter Christian Liebrecht zusammen mit Frank Rayczik (Fachbereichsleiter Allgemeine Verwaltung und Ordnung), Stadtarchivarin Chris­tina Pohl und Fachteamleiterin Öffentlichkeitsarbeit Ulrike Busse den Tag der Verleihung der Stadtrechte durch den Fürsten Leopold zur Lippe.

Am 22. Januar 1843 erfuhren die Bewohner von Lage durch einen Aushang, dass ihr Flecken nun zur Stadt erhoben worden war. Stadtähnliche Rechte besaß das Gemeinwesen bereits seit einem Vergleich von 1791.

Den meisten Flecken und Dörfer Lippes war es seit der Mitte des 15. Jahrhunderts verwehrt, städtische Gewerbe auszuüben. Lage dagegen hatte schon im 16. Jahrhundert das Recht, einen Schuhmacher, einen Schneider und einen Schmied anzusiedeln und im Krug in Lage ausländisches Bier auszuschenken.

Kompetenzstreitigkeiten im Bereich der Jurisdiktion führten 1765 zu einem Prozess mit dem Amt Detmold, der mit dem oben genannten Vergleich von 1791 endete und Lage die Jurisdiktion in 1. Instanz und weitere Privilegien brachten, die das Gemeinwesen den übrigen lippischen Städten nahezu gleich stellte.

Bereits 1817 hatte der Lagenser Magistrat im Rahmen der Volksbewegung für eine Lippsiche Verfassung eine Eingabe bezüglich der Erhebung zur Stadt an den Landesherrn gerichtet. Vermutlich aufgrund des Scheiterns dieser Verfassungsbewegung, wurde der Antrag nicht weiter verfolgt.

Auch in der landständischen Verfassungsurkunde des Fürstentums Lippe von 1836, in der die Aufteilung des Landtages in drei Stände festgelegt wurde, ordnete man Lage der Gruppe der Städte zu.

Gemeinsam mit den Bürgern der Stadt Barntrup wählten die Bürger Lages einen von sieben Abgeordneten dieses Standes.

So war die Bewilligung des erneuten Antrags vom 6. Januar 1843, den Bürgermeister Schuster und der Syndikus Von Cölln im Auftrag von Magistrat und Deputierten an den Landesherrn richteten, nur noch ein formaler Akt. Schon elf Tage später, am 17. Januar 1843 unterzeichnete Fürst Leopold die Urkunde, die es Lage nun auch erlaubte, sich Stadt nennen zu dürfen. Wie schon genannt, erfuhren Lages Bewohner durch einen Aushang am 22.01.1843, dass ihr Flecken zur Stadt erhoben worden war.

Damit gehört Lage nicht zu den herrschaftlichen Stadtgründungen, sondern verdankt diesen Titel seiner wirtschaftlichen Entwicklung und der daraus resultierenden „regen Betriebsamkeit, welche sich seitdem [gemeint ist der Vergleich 1791] dort entwickelt hat“, so heißt es in der Urkunde von 1843.

Wenn auch diese Erhebung keinen großen Einfluss mehr auf das Verhältnis zur Landesregierung hatte, gab es doch in Bezug auf die Selbstverwaltung einige Veränderungen. Vor 1843 wurde die Stadt von zwei Kollegien regiert und verwaltet: einem Magistrat inklusive Bürgermeister und den Deputierten der Bürgerschaft. Der Magistrat durfte seine Nachfolger und die Deputierten selbst bestimmen, der Bürgerschaft kam hier nur ein Vetorecht zu. Nach 1843 erhielt die Bürgerschaft gemäß der gültigen Städteordnung das Recht, aus ihrer Mitte Stadtverordnete – ähnlich dem heutigen Stadtrat - zu wählen, die wiederum den Magis­trat als Verwaltungsgremium wählten.



Große Feier

Am 5. und 6. Mai 2018 soll das Ereignis „175 Jahre Stadtrechte” groß gefeiert werden, und zwar im familiären Rahmen.

Nach einem Festakt für geladene Gäste am Samstag, 5. Mai, findet im Anschluss sowie am Sonntag 6. Mai ein Bürgerfest statt. Hierzu wird auf dem Clara-Ernst-Platz eine Bühne aufgebaut und den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Gleichzeitig kann das neue Rathaus „Lagenser Forum” besichtigt werden und ab dem 5. Mai kann für einige Tage eine Ausstellung besucht werden, in der Chris­tina Pohl im Rathaus eine historische Aufbereitung zusammenstellen wird, um das Ereignis systematisiert darzustellen.

Neben den weiteren Feierlichkeiten – das genaue Programm wird noch bekannt gegeben – finden am Sonntag Führungen durch das neue Rathaus statt und die Lagenser Kaufmannschaft begleitet das Bürgerfest mit einem verkaufsoffenem Sonntag.