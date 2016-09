2016-09-15 08:00

Lagenser Zeitreise - ein Vorgeschmack 25. September: Ausflug in die 50er/60er Jahre und verkaufsoffener Sonntag

Lage (wi). Oldtimer, Rock‘n‘Roll, Boogie-Woogie, Lindy Hop (Vorläufer des Boogie-Woogie), hochkarätige Artistik und ein verkaufs­offener Sonntag: Am 25. September 2016 ist einiges los in der Innenstadt. Geboten wird eine Zeitreise in die 1950er und frühen 1960er Jahre. Die „Lagenser Zeitreise“ des Stadtmarketing-Vereins Lage beginnt auf dem Marktplatz um 12.30 Uhr mit einer Einfahrt von Auto-Oldtimern der unterschiedlichsten Marken und Jahrgänge (siehe weiterer Bericht auf Seite 2).

Die liebevoll gepflegten Autos finden sicherlich das Interesse der Freunde historischer Fahrzeuge. Im Anschluss an die Oldtimer-Parade in der Innenstadt haben die Besitzer der Fahrzeuge - nach der guten Resonanz in den Jahren 2013 bis 2015 - im Verlauf der diesjährigen Zeitreise zum vierten Mal die Gelegenheit, an einer von den Oldtimerfreunden Extertal organisierten Rundfahrt im Bereich der Großgemeinde teilzunehmen.

Die Werbegemeinschaft Lage lädt ein zum verkaufsoffenen Sonn­tag am 25. September, 13 Uhr bis 18 Uhr. Besucherinnen und Besucher haben hier die Möglichkeit, die neuen Herbst- und Winterkollektionen kennenzulernen und sich ausgiebig im Handel beraten zu lassen.

Das Bühnenprogramm beginnt um 14.00 Uhr gleich mit einem Höhepunkt: „The Silverballs“. „In den Adern der Bandmitglieder fließt kein Blut. In ihren Adern fließt flüssiger Rock‘n‘Roll“, heißt es über die preisgekrönten „Silverballs“ und ihre unermüdliche „Jumping Hot Rock‘n‘Roll“-Mission quer durch das Land. Nach dem ersten Set der Band geht der Blick zurück auf einen der Vorgänger des Rock‘n‘Roll, den Lindy Hop, den der Bielefelder Verein Lindyfeld e.V. präsentieren wird.

„Bastian Korn & The Flamingo Shoes“ schwimmen im Anschluss hieran auf der spritzigen Welle des Boogie-Woogie, auch bei den Mitgliedern dieser Band handelt es sich um mehrfach ausgezeichnete Künstler, die begeistern. Bereits 2015 zog die Band das Publikum auf dem Marktplatz in ihren Bann. Man bat um Zugaben. Hier sind sie!

Tänzerisch begleitet werden „Bas­tian Korn & The Flamingo Shoes“ von den Vize-Landesmeistern im Boogie-Woogie, Irina Eichhorn und Helmut Beckers. Mitreißend sind auch die Shows von Andrea Engler und Axel Schiel. Andrea Engler gewinnt mit grandioser Hula-Hoop-Artistik die Herzen des Publikums. Sie ist die Herrin der Ringe, die mit bezaubernder Leichtigkeit und einem Augen­-

zwinkern die Reifen in Schwung versetzt.

Axel Schiel begeistert mit seiner Diabolo-Jonglage in Monte Carlo genauso wie auf kleineren Bühnen. Ein, zwei, drei rote Diabolos, perfekt unterstützt durch Musik und Mimik, machen seine weltweit ausgezeichnete Show zu einer Faszination für die Sinne.

Bei einer solchen Vielzahl von Programmpunkten darf sich der kleine Hunger zwischendurch ruhig melden, denn die leckeren Kaffeespezialitäten aus dem Opel-Blitz, Flammkuchen aus dem original renovierten Hausfrauen-Beratungsbulli von Dr. Oetker, Kuchen aus der „guten alten Zeit“, fair gehandelter Kaffee und Orangensaft, ein leckerer Cocktail sowie Bowle und Bier aus dem Oldtimer Löschzug und weitere Imbissmöglichkeiten stehen zur Verfügung.