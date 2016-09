2016-09-22 08:00

25. September: Zeitreise mit hochkarätigem Programm Oldtimerparade ab 12.30 Uhr - Ausgezeichnete Bands und Tänzer - Verkaufsoffener Sonntag ab 13 Uhr

Lage (wi). Wo treffen sich alle Oldtimer-Freunde aus Nah und Fern am 25. September 2016? Natürlich in der Lagenser Innenstadt! Denn an diesem Sonntag locken Oldtimer, hochkarätiger Rock‘n‘Roll, Boogie-Woogie, Lindy Hop und Artistik vom Feinsten sowie ein verkaufsoffener Sonntag in die Innenstadt zu einer Zeitreise in die 1950er und frühen 1960er Jahre.

Die „Lagenser Zeitreise“ des Stadtmarketing-Vereins beginnt auf dem Marktplatz um 12.30 Uhr mit einer Einfahrt von Auto-Oldtimern der unterschiedlichsten Marken und Jahrgänge. Die liebevoll gepflegten Autos finden sicherlich das Interesse der Freunde historischer Fahrzeuge. Nach der fachkundigen Vorstellung der „Schnauferl“ durch Kurt Theopold (Lemgo) haben die Oldtimer die Möglichkeit, an einer organisierten Rundfahrt teilzunehmen. Das Ziel der Rundfahrt ist nach etwa 60 Kilometern wiederum die Stadtmitte, wo die Oldtimer eingewiesen und anschließend vom Publikum vor Ort bestaunt werden können.

Im Verlauf der Rundfahrt gibt es an den anzufahrenden Kontrollpunkten die eine oder andere Aufgabe zu lösen. Den ersten drei Platzierten winkt der „Zeitreise-Pokal“. Die Pokalübergabe findet gegen 17.00 Uhr statt.

Die Oldtimer-Fahrer, die an der Vorstellung und / oder der Ausfahrt teilnehmen möchten, treffen sich im Oldtimer-Park Lippe in der Daim­lerstr. 34. Hier haben sie bereits ab 10.15 Uhr die Möglichkeit, Benzingespräche zu führen und sich mit einem kostenfreien Imbiss zu stärken, bevor sich ab 12.15 Uhr die ersten Fahrer von dort in Richtung Innenstadt auf den Weg machen.

Fast zeitgleich mit der Vorstellung der Oldtimer auf dem Marktplatz öffnen die Geschäfte um 13.00 Uhr ihre Türen und begleiten den Tag bis 18.00 Uhr. Hier können die neuen Kollektionen des Herbstes in Augenschein genommen und getestet werden. Mit Hilfe der persönlichen Beratung lässt sich das ein oder andere neue „Lieblingsstück“ für die kommende Saison finden.

Auch die lippische Industrie nutzt die Lagenser Zeitreise an diesem Sonntag und startet die 1. „Lipper Industrie-Rallye“. 19 Einzelhändler präsentieren in der Region hergestellte Produkte. Der Kunde erfährt in den Geschäften Wissenswertes rund um die Produkte und die jeweiligen Unternehmen. Zu jedem Produkt findet der Kunde in den Geschäften eine Frage, deren Lösung er in die in den Geschäften ausliegenden Flyer eintragen kann. Ein Rundgang durch die Geschäfte lohnt sich an diesem Sonntag somit mehrfach, denn den Teilnehmern an der Industrie-Rallye winken attraktive Gutscheine, die am 30. Oktober im Rahmen des „Lippischen Herbstes“ verlost werden.



The Silverballs

Das Bühnenprogramm startet um 14.00 Uhr mit der Top-Band „The Silverballs“. Ohne Netz und doppelten Boden zelebrieren die Musiker den Rock‘n‘Roll, die wohl „ehrlichste“ Musik des Universums, auf ihre unnachahmliche Art und Weise. Nicht umsonst wurde die Band bereits zweifach auf dem Rockabilly-Rumble-Festival von einer Fachjury mit dem „Best Show“-Award ausgezeichnet und konnte sich dort gegen eine hochkarätige internationale Konkurrenz durchsetzen und überzeugen.

Die Songs werden nicht einfach wiedergegeben oder neu interpretiert. Die Bandmitglieder machen die Songs zu ihren eigenen. Sie spielen mit Herzblut und einer unglaublichen Energie, so dass jedes Publikum zu einer stimmungsvollen Menge begeistert tanzender Gäste wird.

Nach dem ersten Set der „Silverballs“ geht der Blick zurück auf einen der Vorgänger des Rock‘n‘Roll, den Lindy Hop, den der Verein Lindyfeld e.V. aus Bielefeld präsentieren wird. Der Paartanz mit dem fröhlichen Namen Lindy Hop hat seinen Ursprung in den 20er/30er Jahren des letzten Jahrhunderts in Harlem, New York, wo er von Afroamerikanern erfunden wurde. Cool und lässig war der Street Dance der 20er, wie er im Savoy Ballroom zur Musik der Big Bands getanzt wurde, und seit ein paar Jahren erobert er auch wieder Ballsäle und Jazzkneipen in Deutschland und Europa.

„Bastian Korn & The Flamingo Shoes“ schwimmen im Anschluss hieran auf der spritzigen Welle des Boogie-Woogie, auch bei den Mitgliedern dieser Band handelt es sich um mehrfach ausgezeichnete Künstler, die begeistern. Bereits 2015 zog die Band das Publikum auf dem Marktplatz in ihren Bann. Man bat um Zugaben. Hier sind sie!



Hula-Hoop- & Diabolo-Show

Tänzerisch begleitet werden „Bas­tian Korn & The Flamingo Shoes“ von den Vize-Landesmeistern im Boogie-Woogie, Irina Eichhorn und Helmut Beckers. Mitreißend sind auch die Shows von Andrea Engler und Axel Schiel. Andrea Engler gewinnt mit grandioser Hula-Hoop-Artistik die Herzen des Publikums. Sie ist die Herrin der Ringe, die mit bezaubernder Leichtigkeit und einem Augenzwinkern die Reifen in Schwung versetzt.

Axel Schiel begeistert mit seiner Diabolo-Jonglage in Monte Carlo genauso wie auf kleineren Bühnen. Ein, zwei, drei rote Diabolos, perfekt unterstützt durch Musik und Mimik, machen seine weltweit ausgezeichnete Show zu einer Faszination für die Sinne.

Zum zweiten Mal dabei ist in diesem Jahr Toni Laufenburg, der an seinem Stand in der oberen Langen Straße die Musik aus der Zeit rund um das Wirtschaftswunder in seiner ganz persönlichen Art und Weise präsentiert und zum Kauf anbietet.



Fair gehandelter Kaffee

Man muss dabei gewesen sein! Diese Aussage unterstützen die vielen „Dauergäste“ der Lagenser Zeitreise, die in jedem Jahr die Veranstaltung besuchen. Bei einer solchen Vielzahl von Programmpunkten darf sich der kleine Hunger zwischendurch ruhig melden, denn die leckeren Kaffeespezialitäten aus dem Opel-Blitz, Flammkuchen aus dem original renovierten Hausfrauen-Beratungsbulli von Dr. Oetker, Kuchen aus der „guten alten Zeit“, fair gehandelter Kaffee und Orangensaft, ein leckerer Cocktail sowie Bowle und Bier aus dem Oldtimer Löschzug und weitere Imbissmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Die Abwicklung der Vorstellung und die Parkmöglichkeiten für die Oldtimer machen die Sperrung der Langen Straße von der Allianz Versicherung bis zur St. Johann-Str. sowie ab der Einmündung Hellmeyerstraße bis Marktplatz am Sonntag in der Zeit von 11.00 bis ca. 17.00 Uhr erforderlich. Die Parkplätze sind bereits ab dem Vorabend freizuhalten. Die Anlieger werden um Verständnis für diese Maßnahme gebeten.

Das Stadtmarketing wünscht allen Bürgern und Gästen unterhaltsame Stunden im Herzen der Stadt.