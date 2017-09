2017-09-21 07:51

24. September: Zeitreise öffnet Next Door to Smokie Hochkarätiges Programm: Oldtimerparade ab 12.15 Uhr Verkaufsoffener Sonntag ab 13 Uhr - Artistik mit Noah Chorny

Lage. Wo und wann treffen sich Oldtimer-Freunde vor dem nahen Ende der Saison 2017? Natürlich am 24. September in der Lagenser Innenstadt! Denn an diesem Sonntag locken Oldtimer, hochkarätiger Rock ‘n‘ Roll, Boogie Woogie, ein Blick in die 70er Jahre und Artistik vom Feinsten sowie ein verkaufsoffener Sonntag in das Stadtzentrum.

Die „Zeitreise“ am kommenden Sonntag will in Sachen Programmvielfalt nahtlos an die „Zeitreisen“- und „Herbstzauber“-Veranstaltungsreihen der Vorjahre anknüpfen.

Die Fans von Oldtimern, Boogie Woogie und Pop sollen beim Zeitsprung zurück in die 1960er und 1970er Jahre auf ihre Kosten kommen.

Um 12.15 Uhr wird eine Oldtimer-Fahrzeug-Parade der unterschiedlichsten Marken und Jahrgänge die Innenstadt erreichen. Nach der fachkundigen und humorvollen Vorstellung der einzelnen Fahrzeuge durch Uwe Des­pang auf dem Marktplatz haben die Oldtimerfreunde die Möglichkeit, an einer 50 Kilometer langen Rundfahrt teilzunehmen. Das Ziel der Rundfahrt ist natürlich wieder die Stadtmitte, wo die Oldtimer eingewiesen und anschließend vom Publikum vor Ort angeschaut werden können. Die Oldtimer-Fahrer, die an der Vorstellung und/oder der Rundfahrt teilnehmen möchten, treffen sich vorher im Oldtimer-Park Lippe in der Daimlerstr. 34. Bereits ab 10.00 Uhr besteht hier die Möglichkeit, Benzingespräche zu führen und sich mit einem kostenfreien Imbiss zu stärken, bevor sich ab 12.00 Uhr die ersten Fahrer in Richtung Innenstadt auf den Weg machen.

Stadtmarketing-Referentin Angelika Drowe: „Der Stadtmarketing-Verein Lage bedankt sich an dieser Stelle herzlich beim Oldtimer-Park Lippe, der sich bereiterklärt hat, sein Grundstück für den Empfang und den Start der Oldtimer zur Verfügung zu stellen. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Interessengemeinschaft der Oldtimerfreunde Extertal, die die Entwicklung der Zeitreise von Anfang an immer wieder organisatorisch unterstützt hat.“

Die Geschäfte der Innenstadt begleiten den Zeitreise-Nachmittag ab 13.00 Uhr mit einem verkaufsoffenen Sonntag bis 18.00 Uhr.



Bühnenprogramm ab 14 Uhr

Das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz beginnt um 14.00 Uhr mit der „Smokie Revival Band“. Unter dem Motto „Welcome back to the 70’s“ - bietet die Smokie Revival Band ein Konzerterlebnis der besonderen Art. Die Band ist zu einem dem Original nahezu ebenbürtigen Topact gereift und begeistert selbst auf internationaler Ebene das Publikum. Natürlich spielen sie die bekannten Titel wie Mexican Girl, Lay back in the arms of someone und natürlich Living next door to Alice.

Wahrscheinlich wird der Artist Noah Chorny durch so viel musikalische Energie motiviert, Dinge zu versuchen, die er unter „normalen“ Umständen nicht angehen würde und so zeigt er eine akrobatische Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen, schwindelerregend und sensationell zugleich.

Noah, normalerweise eine Seele von Mensch, hat heute zu tief ins Glas geschaut, was seinem Talent zum Missgeschick und Unsinn erst richtig auf die Sprünge hilft. Er beschließt, ausgerechnet die Laterne anzuzünden, die noch wackeliger auf den Beinen ist als er selbst. Oben auf dieser Lampe torkelt und tobt er in sage und schreibe 6 m Höhe. An der Laternenstange schaukelt und pendelt er immer weiter über die Köpfe der Zuschauer hinweg. Doch Vorsicht: Er versucht sich überall festzuhalten und greift nach allem - auch nach den Privatsachen der Zuschauer! Jeder fragt sich, wieso bricht die dünne Stange nicht? Und wieso fällt der betrunkene Noah bei seinem einarmigen Handstand nicht hinunter? Aber das sind die Geheimnisse des Drunken Masters …



Boogie Woogie

Nach Noah Chornys Nervenkitzel darf dann wieder das Tanzbein geschwungen werden, wenn Bas­tian Korn & The Flamingo Shoes auf der spritzigen Welle des Boogie Woogie auf der Bühne „schwimmen“. Bei den Mitgliedern dieser Band handelt es sich um mehrfach ausgezeichnete Künstler, die begeistern und in wenigen Minuten die Zuschauer in ihren Bann gezogen haben werden. Bereits 2015 und 2016 zogen Bastian Korn & The Flamingo Shoes das Publikum auf dem Marktplatz in ihren Bann.

Tänzerisch begleitet werden sie von den ehemaligen Vize-Landesmeistern im Boogie Woogie, Irina Eichhorn und Helmut Beckers, die mit einem weiteren Paar gemeinsam mit den Flamingo Shoes eine Symbiose auf der Bühne eingehen. Ein separates tänzerisches Highlight, das schon auf vielen Veranstaltungen für lang anhaltenden Applaus gesorgt hat, ist die Tanzshow der Boogie Woogie-Hips.



Kaffee, Kuchen, Cocktails

Bei einer solchen Vielzahl von Programmpunkten darf sich der kleine Hunger zwischendurch ruhig melden, denn Kaffeespezialitäten, Flammkuchen aus dem original renovierten Hausfrauen-Beratungsbulli von Dr. Oetker, Kuchen aus der guten alten Zeit, fair gehandelter Kaffee und Orangensaft usw. sind im Angebot.

Die Abwicklung der Veranstaltung und die Parkmöglichkeiten für die Oldtimer machen die Sperrung der Langen Straße von der Allianz Versicherung bis zur Einmündung der St. Johann-Str. am Sonntag in der Zeit von 11.00 bis ca. 17.00 Uhr erforderlich. Die Parkplätze sind bereits ab dem Vorabend freizuhalten. Gleiches gilt für die Parkplätze im westlichen Teil der Langen Str. (vom Westtor bis zur Sparkasse Detmold). Die Anlieger werden um Verständnis für diese Maßnahme gebeten. Das Stadtmarketing wünscht allen Bürgern und Gäs­ten unterhaltsame Stunden im Herzen der Stadt.