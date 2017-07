2017-07-20 06:51

Im Sinne der Sauberkeit unterwegs Müllsammelaktion der Pfadfinder Lage im Flussund Uferbereich der Werre

Lage. In einer ehrenamtlichen

Wochenendaktion sind Jugendliche

der Pfadfindergruppe Lage

erneut angetreten, die Werre sowie

den Uferbereich im Bereich

hinter der Lagenser Post von Müll

und Unrat zu befreien. Eingedekkt

mit ausreichend Mülltüten und

Schutzhandschuhen, die ihnen

die Stadt Lage zur Verfügung gestellt

hatte, säuberten die jugendlichen

Pfadfinder mit Booten unter

der Leitung ihres Stammesführers

Hendrik Moddelmog an

einem Vormittag den vorgenannten

Werreabschnitt.

Technischer Beigeordneter

Thors ten Paulussen als Allgemeiner

Vertreter des Bürgermeisters

begrüßte die jugendlichen Pfadfinder

am Samstagvormittag und

dankte ihnen für die Durchführung

der diesjährigen Aktion.

Hintergrund dieser Aktion bildet

eine Vereinbarung zwischen der

Pfadfindergruppe Lage und der

Stadt Lage, wonach die Pfadfinder

sich für die kostenfreie Nutzung

eines städtischen Grundstücks

hinter dem Naturfreundehaus

verpflichten, jährlich eine

ehrenamtliche Aktion im Bereich

„Umwelt und Natur“ durchzuführen.

Die jungen Leute berichteten,

dass das Wasser und der Uferbereich

der Werre vor allem von

Kleinmüll befreit werden. „Wir

haben aber auch schon Einkaufswagen,

Fahrräder und sogar einen

Kühlschrank bei unseren vorherigen

Müllsammelaktionen gefunden“,

so die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer der diesjährigen

Aktion.