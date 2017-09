2017-08-31 07:09

Im Ziegeleimuseum Lage gibt es was auf die Ohren Lions Lage/Lippe laden zu einem Jazzfrühschoppen mit dem BLUE MOON QUARTETT ein

Lage. Mit einem ganz neuen Format lädt der Lions Club Lage/Lippe am kommenden Sonntag, den 03. September 2017 von 11 bis 15 Uhr zu einem Jazzfrühschoppen in das Ziegeleimuseum Lage ein. Für die öffentliche Veranstaltung konnte das bekannte BLUE

MOON QUARTETT verpflichtet werden, welches mit einer unverwechselbaren Soundmischung aus Classic Jazz und Rhythm‘n‘ Blues – beides garniert mit einem Schuss Caribbean Flavour – den Gästen eine prachtvolle Musik in entspannter Atmosphäre präsentieren wird.

Neben dem Ohrenschmaus kommen die Gäste natürlich noch in den Genuss von kulinarischen Köstlichkeiten und Getränken, die unter der Leitung von Andreas Borsdorf aus den Tichlerstoben serviert werden.

Arbeitskreisleiter Roland Fellmer hebt das Wichtigste der Veranstaltung hervor: „Es sind aus­drück­lich Alle zu dem Jazzfrühschoppen herzlich eingeladen! Der Eintritt ist frei!“

Der freie Eintritt hat natürlich noch einen wichtigen Hintergedanken: Denn neben dem geselligen Musikgenuss sind die Gäste zu freiwilligen Spenden zuguns­ten der musikalischen Früherziehung der Kita Müssen aufgerufen.

Unter dem Motto „Musik hören - Musik fördern“ soll mit dem Spendenergebnis das gemeinsame neue Bildungskonzept der Musikschule Lage und der Kita Müssen unterstützt werden. Wobei vor allem alle Kinder erreicht werden sollen, unabhängig von ihrer Herkunft, sowie ihren sozialen und familiären Verhältnissen.

„Je mehr Besucher der Einladung zu dieser Musikveranstaltung folgen, umso mehr besteht die Hoffnung mit möglichst vielen freiwilligen Spenden alle Kinder der Kita Müssen zu erreichen“ freut sich Musikschulleiter Stefan Albrecht auf das anstehende Ereignis am kommenden Sonntag.