2017-09-28 06:34

In die Vergangenheit mit Noten und Benzin „Zeitreise“ mit großer Oldtimer-Ausfahrt und viel Unterhaltung auf der Bühne

Lage. Die „Zeitreise“ am vergangenen Sonntag knüpfte in Sachen Programmvielfalt nahtlos an die erfolgreichen „Zeitreisen“- und „Herbstzauber“-Veranstaltungsreihen der Vorjahre an. Mit etwa 125 Teilnahme-Fahrzeugen an der Oldtimer-Ausfahrt erreichte die Zeitreise 2017 die Zahl der Jahre 2013 bis 2015, verfehlte aber die Vorjahres-Rekordmarke von 180. Allerdings herrschten 2016 mit Sonnenschein und Temperaturen zwischen 26 und 27 Grad ideale Stadtfest-Bedingungen.

Ab 12.30 Uhr fuhren am Sonntag, 24. September 2017, liebevoll gepflegte Oldtimer der unterschiedlichsten Marken und Jahrgänge an der Marktplatz-Bühne vorbei und wurden dem Publikum sachkundig von Uwe Despang präsentiert und kommentiert. Despangs Fachwissen und Anekdoten sowie die persönlichen Erinnerungen der Zuschauer zauberten ein Lächeln in die Mienen der gut gelaunten Besucher. Die Palette der Fahrzeug-Parade reichte von US-amerikanischen „Straßenkreuzern“ über Cabrio-Klassiker aus England bis zu den vergleichsweise bescheidenen westdeutschen Kleinwagen der Wirtschaftswunderjahre.

Das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz begann pünktlich um 14.00 Uhr mit der „Smokie Revival Band“. Unter dem Motto „Welcome back to the 70’s“ spielte die Band u.a. die bekannten Titel Mexican Girl, Lay back in the arms of someone und natürlich Living next door to Alice.

In einer atemberaubenden Luftakrobatiknummer motivierte sich der Artist Noah Chorny, Dinge zu versuchen, die nahezu niemand unter normalen Umständen angehen würde. Er zeigte eine akrobatische Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen, schwindelerregend und sensationell zugleich. Wichtigstes Requisit seiner Luftakrobatik war eine wacklige Straßenlaterne. Oben auf dieser Lampe torkelte er in 6 Meter Höhe.

Nach Noah Chornys Nervenkitzel durfte das Tanzbein geschwungen werden, als Bastian Korn & The Flamingo Shoes auf der spritzigen Welle des Boogie Woogie auf der Bühne „surften“. Bereits 2015 und 2016 überzeugten Bastian Korn & The Flamingo Shoes das Publikum auf dem Marktplatz restlos. Tänzerisch begleitet wurden sie von den ehemaligen Vize-Landesmeis­tern im Boogie Woogie, Irina Eichhorn und Helmut Beckers, und einem weiteren Tanzpaar. Fair gehandelter Kaffee, Flammkuchen aus dem Hausfrauen-Beratungsbulli von Dr. Oetker sowie weitere Imbissmöglichkeiten, serviert u.a. von Martin Klein, dem Inhaber der „Partystube“, rundeten das „Zeitreise“-Angebot ab.