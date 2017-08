2017-08-24 06:54

Kleinod im Zentrum der Stadt „Alte Burg“ - Margarete Wißmann erläutert Geschichte und Gegenwart

Lage. Die Volkshochschule Lippe-West bietet eine interessante Führung „Alte Burg“ im Bereich „Heimatkunde“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Lage am Diens­tag, 19. September, von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr an. Margarete Wißmann erläutert dann Geschichte und Gegenwart der „Alten Burg“.

Die Geschichte der „Alten Burg“, auch „Alte Vogtei“ genannt, beginnt im 15. Jahrhundert und ist wechselvoll bis in die heutigen Tage. Derzeit werden Reste der Gebäude und Strukturen des Geländes wieder sichtbar gemacht. Die Führung über das Gelände gibt Hintergrundinformationen zur Bedeutung des früheren Verwaltungssitzes für das Gebiet Lage der Grafschaft Lippe.

Margarete Wißmann von der Stabstelle Umwelt der Stadt Lage begleitet die aktuellen Arbeiten am Gelände. Außerdem hat sie sich ehrenamtlich im Lippischen Heimatbund mit dem stadtgeschichtlichen Hintergrund des Gebäudes und dessen Umfeld beschäftigt und Informationen aus gesicherten Quellen zusammengetragen. Festes Schuhwerk und eine der Witterung entsprechende Kleidung sollten getragen werden.

Die Teilnehmer/innen treffen sich beim Parkplatz an der Post, Fried­rich-Petri Straße 17. Eine rechtzeitige Anmeldung ist in der VHS Lippe-West unter der Rufnummer (05232) 95500 erforderlich.