2017-03-02 07:48

Lagenser Narrenfreiheit 1. Rosenmontagszug übertrifft alle Erwartungen – Dichtes Gedränge am Straßenrand

Lage (th). Robin Oliveira Bernardo (Geschäftsführer des MGV Liederheim) und Björn Cruel (Elferratspräsident und Zugbegleiter) hatten vor gar nicht all zu langer Zeit mal eine Idee: „Wir stellen in Lage einen Rosenmontagsumzug auf die Beine” schlugen beide ihren Sangesbrüdern vor. „Die spinnen, die haben nicht alle Tauben auf’m Dach, jetzt drehen sie völlig am Rad” und vieles mehr hallte es ihnen entgegen.

Doch was nun in Lage stattfand ließ alle Kritiker verstummen.

Die Idee von Robin und Björn hat eingeschlagen wie eine Bombe. Dichtes Gedränge an den Lagenser Straßen (Tausende feierten mit) erinnerte teilweise an den Straßenkarneval im Rheinland, und so dauerte es eine geschlagene Stunde, bis sich der Zug seinen Weg durch die Innenstadt bahnte und wieder auf den Marktplatz zurückkehrte.

120 Personen beteiligten sich am Umzug, der pünktlich um 16.11 Uhr startete und von 3 Wagen und einer Kapelle begleitet wurde. Für die Sicherheit sorgten große landwirtschaftliche Fahrzeuge. Polizei und zahlreiche freiwiliige Ordner sorgten dafür, dass alles reibungslos über die Bühne gehen konnte.

Wieder auf dem Marktplatz angekommen, feierten alle Beteiligten zusammen mit über Tausend Jecken ausgelassen weiter.

Es würde nicht verwundern, wenn am Rosenmontag in Lage eine neue Attraktion geboren wurde. Im kommenden Jahr werden sicherlich noch mehr Teilnehmer am Rosenmontagsumzug in Lage dabei sein. „Weitere Vereine, Schulen und Musikgruppen sind herzlich willkommen”, forderte Björn Cruel die Lagenser auf.



Kostümprämierung

Bei der im Anschluß stattgefundenen Kostümprämierung ging der erste Preis (ein Einkaufsgutschein über 50 Euro) an die Kita Ehrentrup. Mit dem Slogan „Lage baut mit L…t und Tücke – Wir geben unseren Senf dazu” gewann die Gruppe mit dem Känguru-Wagen ein Frühstück als originellste Truppe. Über ein weiteres Frühstück freut sich „Mareike” die als Schneewittchen bei den Elferratsdamen mitlief.