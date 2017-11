Mehrheit für Familienheime in der „Oberen Bült“

2017-11-14 15:43

Gelungen: Martinssingen und Feuerzauber Kinderchor und „Night Express“ spielten für Laternenträger - Feuerflut und Ray Pasnen unterhielten die Passanten

Lage-Ehrentrup. Seit etwa drei Jahren wird im Bau- und Planungsausschuss sowie im Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung laut nachgedacht über zukünftige Wohnbauflächen in Lage. Die Anregung für den bisherigen Gedankenaustausch gab die Stadtverwaltung, als sie vorschlug, für die Gebiete „Obere Bült“, „Stadenhausen“ und „Weiße Breede“ ein Wohnbauflächenentwicklungskonzept zu planen.

Jetzt hat der Bau- und Planungsausschuss eine konkrete Weiche in Richtung Beschlussfassung gestellt: Die Ausschussmitglieder empfahlen am 9. November 2017 mehrheitlich dem Rat die Aufstellung des Bebauungsplans G 70 „Obere Bült“, und zwar in zwei Etappen bzw. Abschnitten (Teilplan 1 und Teilplan 2). Die Empfehlung des Ausschusses erfolgte mit 13 Stimmen bei drei Gegenstimmen aus Reihen der Grünen (Jürgen Rosenow und Hanns Jürgen Hammesfahr) und der BBL (Reinhard Weber).

Als „Obere Bült“ wird der Bereich zwischen Grasweg, Ernst-Reuter- und Bussardstraße in Verlängerung von Max-Planck- und Otto-Hahn-Straße bezeichnet. Hier stellt der Flächennutzungsplan bezüglich des Gebiets des (weiter unten erklärten) „Teilplans 1“ eine Wohnbaufläche dar, sodass über die Aufstellung eines Bebauungsplans relativ kurzfristig eine Wohnbauerwartungsfläche von knapp 5 Hektar zu Wohnbauland mit bis zu 50 Einfamilienhäusern entwickelt werden könnte.

Am 18. Februar 2016 hat der Bau- und Planungsausschuss den dringenden Bedarf an Wohnbaugrundstücken in Lage anerkannt und das eingangs genannte Wohnbauflächenkonzept bezüglich der drei Bereiche „Obere Bült“, „Stadenhauser Berg“ und „Weiße Breede“ mehrheitlich beschlossen. Weiterhin war die Verwaltung einstimmig beauftragt worden, für den Bereich „Obere Bült“ (Teilplan 1) die Aufstellung eines Bebauungsplans vorzubereiten.

Grundlage dieser Beschlüsse war auch das seinerzeit vorgestellte städtebauliche Konzept für die „Obere Bült“, das bereits eine Bebauung vorsah, exemplarisch dargestellt durch 41 Einzel- und 6 Doppelhäuser.

Der Ausschuss hatte zuletzt in seiner Sitzung am 21. September 2017 die Beschlussvorlage der Verwaltung „Aufstellung des Bebauungsplans G 70 - Obere Bült“ beraten. Die Inhalte des städtebaulichen Konzeptes zum Bebauungsplan wurden z. T. kontrovers erörtert. Eine Beschlussempfehlung erfolgte nicht.



Grasweg-Ausbau

Die jetzt ausgesprochene Empfehlung, einen Bebauungsplan vorzubereiten, beinhaltet die Einbeziehung des Grasweges (Teilplan 2) in das Gesamtkonzept (Teilpläne 1 und 2). Nach Einschätzung der Verwaltung sind die verkehrlichen Gegebenheiten ein wesentlicher Grund für die Einbeziehung des Grasweges in das Erschließungskonzept und daher unumgänglich. Um den Verkehrsfluss zu verteilen und die zusätzliche Verkehrsbelastung der Altanlieger im Bereich Max-Planck-Straße, Otto-Hahn-Straße, Ernst-Reuter-Straße und Carl-Bosch-Straße zu verringern, sollte der Grasweg zur verkehrlichen Erschließung des Wohngebietes mitbenutzt werden. Das könne er allerdings in seinem jetzigen Zustand nicht leisten, sodass er im gewissen Umfang ausgebaut werden müsse. Aus ökonomischen sowie planerischen Gründen sei es sinnvoll, die vorhandene Infrastruktur zu nutzen und den Grasweg beidseitig zu bebauen, was zu ca. 12 weiteren Baugrundstücken im Planentwurf westlich des Grasweges führe.

Dabei kann dem Wunsch der Politik nach einer schrittweisen Erschließung des Plangebietes durch Gliederung des Gebietes in zwei Teilbebauungspläne (ggf. „Obere Bült - Ost“ / „Obere Bült - West“) entsprochen werden. Über den Teilplan 1 („Obere Bült - Ost“) kann so die im Zugriffsrecht des Investors befindliche Fläche einschließlich Grasweg und Einmündungsbereich Grasweg / Breitenheider Straße planungsrechtlich als erstes aktiviert werden. Die Entwicklung des Teilbebauungsplans 2 („Obere Bült - West“), die aufgrund der Eigentumsverhältnisse derzeit noch wenig konkret ist, sollte aber in jedem Fall, wenngleich vielleicht nachgelagert, erfolgen. Denn eine einseitige Erschließung sei, so die Verwaltung, insbesondere für den Investor, der hier in Vorleis­tung trete, nicht wirtschaftlich. Darüber hinaus bilde eine durchgehende geschlossene Bebauung westlich des Graswegs städtebaulich eine eindeutige Abgrenzung der Wohnbauflächen zur freien Landschaft hin.

Dem Wunsch der Politik entsprechend soll das künftige Plangebiet zur Sicherung der Wohnruhe als reines Wohngebiet festgesetzt werden. Diese Festsetzung entspricht dem städtebaulichen Ziel einer Wohnbebauung. Mit einer zusätzlichen textlichen Festsetzung im aufzustellenden Bebauungsplan, nach der Läden, nicht störende Handwerksbetriebe und kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes auch als Ausnahme nicht zulässig sind, wird das Vorhaben diesem Ziel gerecht. Diese Nutzungen würden sich nicht in den Gebietscharakter der geplanten Wohnbebauung einfügen.



Nur Einfamilienhausbau

Der Auftrag für die „Obere Bült“ beinhaltet die Schaffung von Baugrundstücken für den Einfamilienhausbau. Geschosswohnungsbau bzw. Mietwohnungsbau wurde hier seitens der Politik ausdrücklich aufgrund der Umgebungsbebauung abgelehnt. Geschosswohnungsbau soll im Bereich Stadenhauser Berg erfolgen.

Für die Sozialdemokraten bekräftigte deren Fraktionsvorsitzender Hans Hofste, dass die Lagenser SPD den Bereich „Obere Bült“ als grundsätzlich geeignet für eine Wohnbebauung ansieht: „Wir unterstützen die Erstellung eines Bebauungsplanes dort.“ Wenn man den Grasweg ausbaue, um die zusätzliche Verkehrsbelas­tung der Altanlieger zu minimieren, was richtig sei, dann sei es ebenfalls richtig, eine Bebauung der Westseite des Grasweges (Teilplan 2) zuzulassen und zu planen.

CDU-Ratsherr Rudi Stölting erklärte, dass die Kombination von Teilplan 1 und Teilplan 2 untadelig sei. Deshalb würden die Christdemokraten die Aufstellung des Bebauungsplans „Obere Bült“ empfehlen.

Jürgen Rosenow (Grüne) und Reinhard Weber (BBL) waren sich darin einig, dass eine Bebauung der Grasweg-Westseite nicht notwendig sei. Man benötige die dort geplanten Häuser nicht, weil die Bevölkerungszahl stagniere. Vor diesem Hintergrund brauche man Teilplan 2 und die hier vorgesehene Baumöglichkeit nicht. Grüne und BBL würden einem alleinigen Teilplan 1 zustimmen, aber nicht der Kombination von „Obere Bült - Ost“ und „Obere Bült - West“.