2017-10-25 07:18

Mit Strom von Lage nach Bielefeld Pro Bahn erneuert Forderung nach Elektrifizierung der Strecke Bielefeld-Lemgo

Lage. Seit Mitte September wirbt der Fahrgastverband Pro Bahn, vertreten durch die beiden Bahnexperten Willi Wächter (Leopoldshöhe) und Dr. Rudolf Hüls (Lage), am alten Bahnhof Ehlenbruch mit einem großen Transparent für die vollständige Elektrifizierung der Bahnstrecke Bielefeld-Lemgo (der Postillon berichtete am 14. September).

„Oberleitung und Elektrozüge statt Dieselqualmer“ ist auf dem Spruchband zu lesen. Von der Erfüllung dieser Pro-Bahn-Forderung verspricht sich Willi Wächter, Mitglied des Vorstands von Pro Bahn, einerseits einen Beitrag zum Umweltschutz: „Aktuell haben wir die Diskussion in Gang gebracht, die Strecke Bielefeld bis Lemgo / Brake mit einem Fahrdraht auszustatten. Es ist dringend erforderlich, Oberleitungen zu installieren und umweltfreundliche Elektrotriebwagen auf die Reise zu schicken, denn die Dieseltriebwagen der Eurobahn haben keine Filter und pusten ordentlich Schadstoffe in die Luft.“ Andererseits erhofft sich Pro Bahn durch die vollständige Elektrifizierung von Bielefeld-Ost bis Lemgo eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Bahnstrecke durch mehr Fahrplanstabilität und durch eine höhere Streckenkapazität, letzteres auch durch die Wiedereinrichtung des früheren Kreuzungsgleises in Ehlenbruch.

Elektromobilität gab es in Lippe bereits Mitte der fünfziger Jahre. Es verkehrten auf der Strecke Bielefeld-Lage-Hameln Akkutriebwagen (Wittfeld-Akkumulatortriebwagen), und zwar, so Willi Wächter, aus den Baureihen ETA 175 bzw. ETA 177. Zur damaligen Zeit war das Schienennetz bis Hameln noch durchgehend befahrbar. Da die Technik jedoch noch nicht ausgereift war, so Wächter, und die Züge mit Bleiakkumulatoren betrieben wurden, habe es besonders im Winter Probleme mit Stillstand auf offener Strecke gegeben.

Der letzte Wittfeld-Akkumulatortriebwagen im Bereich der Deutschen Bundesbahn fuhr 1962 und wurde 1964 ausgemustert. Nach Postillon-Recherchen ist in Deutschland kein Fahrzeug der Bauart Wittfeld erhalten geblieben. Willi Wächter: „Bis Mitte der achtziger Jahre gab es auf der lippischen Strecke noch ein etwas leistungsfähigeres Nachfolgemodel der Baureihe ETA 515, doch das Interesse der Eisenbahnin­dus­trie an dieser Technik war nicht groß genug, so dass diese Fahrzeuge wieder vom Gleis genommen wurden.“

Einen Zeitplan, die Elektrifizierung der „Lipperländer“-Strecke umzusetzen, hat sich das Pro-Bahn-Vorstandsmitglied auch überlegt: „Wenn der Vertrag mit dem jetzigen Betreiber Eurobahn im Jahre 2025 ausläuft, sind die Fahrzeuge, die seit dem Jahre 2000 hier fahren, weitgehend am Ende ihrer wirtschaftlichen Verwendung angelangt und könnten durch neue elektrische Fahrzeuge ersetzt werden.“