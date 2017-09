2017-08-31 07:10

Neubau am Marktplatz nimmt die nächste Hürde Erdgeschoss komplett vermietet - Rossmann-Filiale bleibt in Lage Eröffnung des Geschäftslokals im Herbst 2019

Lage. Der Mietvertrag für das Neubauvorhaben am Markplatz („Projekt M“) ist perfekt: Die Firma Rossmann-Drogeriemarkt hat die gesamten Erd­geschoss­flächen der früheren und mittlerweile abgerissenen Rathäuser II (ehemaliges Hotel Freitag, Bergstraße 2) und II a (Karbach-Haus, Bergstraße 4) einschließlich des angrenzenden und unter Denkmalschutz stehenden Hauses Krügermeyer (auch Haus Klamp genannt) gemietet. Damit wird der Rossmann-Drogeriemarkt, der jetzt noch ansässig ist in der Langen Straße 78 (vormals Elektro Selse), der neue „Ankermieter“ des „Projekts M“, das an städtebaulich anspruchsvolle Stelle liegt.

Gesellschafter von „Projekt M“ sind das Immobilienbüro Mölling und Kampeter, der Bauunternehmer Holger Einwachter und der Architekt Franz Janssen (alle Lage). Der von diesen dreien beauftragte Gewerbemakler Andreas Mussehl aus Paderborn (der Pos­tillon berichtete im März 2017) hatte Kenntnis erlangt von einer geplanten Schließung der jetzigen Rossmann-Räume. Daraufhin wurde Mussehl tätig und vermittelte den Mietvertrag für die neue Rossmann-Filiale mit rund 900 Quadratmetern Fläche, wie Klaus Mölling und seine Mitgesellschafter am Dienstag, 29. August 2017, mitteilten.

Die Dirk Rossmann GmbH ist die zweitgrößte Drogeriemarktkette Deutschlands mit Sitz in Burgwedel bei Hannover. In Deutschland verfügt die von Dirk Rossmann 1972 gegründete Kette über 2.055 Drogerie-Filialen, die kontinuierlich auf ein neues Erscheinungsbild umgestellt werden. Die Erneuerung geht in der Regel einher mit einer Vergrößerung der Verkaufsfläche, um eine moderne Warenpräsentation zu ermöglichen. Diese Modernisierung hätte am jetzigen Standort Lange Straße 78 vermutlich nicht verwirklicht werden können. Klaus Mölling: „Wenn man Rossmann geeignete Räume nicht hätte anbieten können, hätte das Unternehmen die Innenstadt verlassen. Mit der jetzt gefundenen Lösung eines durchgehenden Erdgeschosses von der Bergstraße 4 bis zur Langen Straße 71 (Haus Krügermeyer) ist die Nahversorgung für die Lagenser Innenstadtbewohner weiterhin sichergestellt. Die Eröffnung des Geschäftslokals ist für Herbst 2019 geplant.“



Elf Wohnungen geplant

In den weiteren Etagen der Häuser Bergstraße 2 und Bergstraße 4 werden barrierefreie Wohnungen errichtet. Insgesamt sind 11 Wohnungen mit 1.240 Quadratmetern Wohnfläche vorgesehen. Die Wohnflächen liegen zwischen 80 und 143 Quadratmetern. Alternativ ist auch eine gewerbliche Nutzung möglich, z.B. durch Arztpraxen oder ähnliche Freiberufler bzw. Gewerbetreibende. Für 160 Quadratmeter in der 1. Etage ist ein Mietvertrag für eine gewerbliche Nutzung bereits ausgefertigt und soll kurz­fristig unterschrieben werden.

Klaus Mölling und seine Mitgesellschafter gehen momentan davon aus, dass der Verkaufspreis der Eigentumswohnungen in der Stadtmitte etwa 3.000 Euro pro Quadratmeter plus gesetzliche Abgaben betragen werde. Dieser Preis entspreche den Schätzungen, die zur Zeit möglich seien. Viel genauer könne man es augenblicklich nicht sagen, da Ausschreibung und Vergabe der Gewerke noch nicht abgeschlossen sei.

Weil das Ausschreibungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, können die „Projekt M“-Gesellschafter noch keinen Termin für den Beginn der Bauarbeiten nennen. Für den Rohbau lägen verschiedene Angebote vor. Architekt Janssen: „Wir werden mit den Bietern abklären, wann Kapazitäten frei sind und wann der Baubeginn möglich ist. Die Aus­las­tung aller Bauunternehmen ist sicher hinreichend bekannt.“

Verkauf und gegebenenfalls Vermietung der Wohnungen übernimmt das Immobilienbüro Mölling & Kampeter. Klaus Mölling „Für die Wohnungen liegen schon einige Vormerkungen überwiegend von Lagenser Interessenten vor. Ab sofort nehmen wir verbindliche Reservierungen entgegen.“

Wie das Denkmal-Haus Lange Straße 71 (Haus Krügermeyer) oberhalb des Rossmann-Erdgeschosses renoviert bzw. ausgebaut wird, steht noch nicht fest. Die Firma S.A. Krügermeyer (Inhaber Andreas Schmuck) hatte sich im Herbst des Jahres 2015 bereiterklärt, im Dezember 2015 das denkmalgeschützte Haus zu kaufen, um es zu renovieren und um es zu erhalten, hatte seinerzeit Bürgermeister Christian Liebrecht berichtet. Für Lage sei das eine „sehr gute Lösung“, sagte Liebrecht damals. Die Firma S.A. Krügermeyer sei eine seriöse Käuferin, die das 1905 gebaute Haus (eine Art „Stammhaus“ der Familie Krügermeyer) wieder in den Besitz der Nachkommen des Firmengründers Simon Anton Krügermeyer überführe. Hier habe eindeutig „das Herz“ entschieden bzw. gekauft, so der Bürgermeister im Dezember 2015. Denn das Haus befände sich nicht in einem solchen Zustand, dass private Kapitalanleger oder Immobilienfirmen es gekauft hätten, um es für Wohnzwecke herzurichten.



Baugenehmigung auf dem Weg

Andreas Schmuck sagte jetzt, dass er zu gegebener Zeit mitteilen werde, wie es in den oberen Etagen des Hauses Krügermeyer weitergehen werde. Alle Planungen würden mit den zuständigen Denkmalbehörden abgestimmt.

Bürgermeister Christian Liebrecht und Baudezernent/Beigeordneter Thorsten Paulussen sagten: „Die Baugenehmigung befindet sich in der Endprüfung und wird in der 36. Kalenderwoche (4. bis 8. September) erteilt.“

Bevor der Lagenser Bauunternehmer Holger Einwachter, der Architekt Franz Janssen und das Immobilienbüro Mölling & Kampeter den markanten Standort am Marktplatz übernommen hatten, waren bereits zwei Projektentwickler (ITG, Ten Brinke) vergeblich auf der Suche nach einem Ankermieter gewesen. Daraus zog der Stadtrat mehrheitlich seine Konsequenzen und erlaubte im September 2014 die Revitalisierung der Innenstadt auch unter Aufgabe der Fassaden von Hotel Freitag und Karbach-Haus. Die Fraktionen von Aufbruch C, BBL, CDU, FDP und FWG verabschiedeten einen Gemeinschaftsantrag mit 22 Ja-Stimmen gegen 17 Nein-Stimmen aus den Reihen von SPD und Grünen auf der Ratssitzung am Donnerstag, 25. September 2014.



Abriss im Januar 2017

Inhaltlich ging es damals im von vielen Bürgern und Institutionen als längst überfällig angesehenen „Wiederbelebungs-Antrag“ darum, dass die Fassaden des ehemaligen Hotels Freitag und des Karbach-Hauses kein Hinderungsgrund sein sollten, wenn ein Inves­tor sie entfernen wolle, um die Innenstadtentwicklung zu intensivieren. Wörtlich hieß es im Antrag: „Die Revitalisierung unserer Innenstadt - besonders im Marktplatzumfeld - ist von immenser Bedeutung. Uns ist klar, dass insbesondere das Karbach-Haus und das alte Hotel Freitag notwendigerweise mit einbezogen werden müssen. Tätig werdende Investoren sind ausdrücklich frei in ihrer Entscheidung, die vorhandenen Fassaden planerisch aufzunehmen - was wir sehr begrüßen würden - oder durch Abriss der Gebäude andere gestalterische Ideen umzusetzen, die sich insgesamt in das vorhandene Marktplatzbild einpassen.“ Im Januar 2017 wurden Karbach-Haus und Hotel Freitag abgerissen. Anschließend wurde der Bauschutt entsorgt.