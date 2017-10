2017-10-18 07:40

Neues vom Altern Kabarettabend mit Johannes Flöck

Lage. „Wenn Happy und Birthday getrennte Wege gehen“ heißt das Programm, mit dem der Kabarettist Johannes Flöck am Freitag (20. Oktober) zu Gast im Ziegeleimuseum ist. Mit einer gehörigen Portion Selbstironie und Pragmatismus erzählt Johannes Flöck Geschichten, die aus dem Leben gegriffen und gerade deshalb so unterhaltsam sind. Sein Blick gilt den altersbedingten Veränderungen, denen der Kabarettist vor allem mit Galgenhumor begegnet: „Auch wenn Happy und Birthday getrennte Wege gehen - so jung kommen wir nicht mehr zusammen.“

Karten sind für 18 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Museum erhältlich. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr.