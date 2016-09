2015-09-22 08:00

Oktoberfest-Stimmung im September 24. September: Etwa 1.200 Besucher wollen feiern - Ein großes Fest für alle

Lage (wi). September statt Ok­to­ber, Werre statt Isar, Schützenplatz statt Theresienwiese - freilich gibt es nicht nur diese drei, sondern noch weitere Un­ter­schiede zwischen dem „Wies’n-Fest“, das am Samstag, 24. September 2016, ab 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) auf dem Lagenser Schützenplatz gefeiert wird, und dem großen Münchener Vorbild. Doch in mindestens zwei Punkten werden Wies’n-Fest und Ok­toberfest übereinstimmen: Beide werden ein Volksfest sein für alle (nicht nur für Schützen) und es wird richtig zünftig, also herzlich bayerisch, gefeiert werden.

Schützenoberst Michael Krügermeyer-Kalthoff und dessen Adjutant Erhard Kirchhof sowie Major Kai Freudenberg und dessen Adjutant Lutz Steinmann legen Wert auf die Feststellung, dass das Wies’n-Fest keine Schützenveranstaltung im engen Wortverständnis sei, sondern dass die Gilde nur als Veranstalterin fungiere: „Wir wollen allen Lagensern Gelegenheit zum Feiern geben. Ein vergleichbares Fest gibt es in Lage nicht und hat es hier bisher - bis auf die Feste 2012 und 2014 - auch noch nicht gegeben.“

Der Vorstand der Schützengilde rechnet mit etwa 1.200 Besuchern (Einlass ab 18 Jahren) im großen Festzelt. Das 3. Lagenser Wies’n-Fest ist bereits ausverkauft. Eintrittskarten sind nicht mehr erhältlich. Deshalb wird es keine Abendkasse geben - zumindest keine für Eintrittskarten.

Wie Oberst Michael Krügermeyer-Kalthoff und die Vorstandsmitglieder der Schützengilde berichteten, werde Daniel Zarnitz vom „Hotel Otto“ in Bodenfelde-Wahmbeck an der Weser Festwirt des „Oktoberfestes im September“ sein. Daniel Zarnitz, den Lagensern und der Schützengilde bekannt als Festwirt des Schützenfestes 2015, freue sich nicht nur auf ein volles Zelt am 24. September, sondern auch auf ein gutes Miteinander aller Festbeteiligten. Als Band habe man die Volksfest- und Partyband Confect aus dem unterfränkischen Hausen bei Würzburg verpflichtet, so Oberst Krügermeyer-Kalthoff.

Major Kai Freudenberg und Platzmajor Frank Schröder sagten, dass in den ersten vier Wochen nach Beginn des Kartenvorverkaufs am 17. Mai bereits drei Viertel aller Eintrittskarten verkauft worden seien. Mitte Juni habe sich abgezeichnet, dass das Fest mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ausverkauft sein werde.

Major Kai Freudenberg sowie die Schützen und Webdesigner Jan Pambor und Jens Kochsiek hatten sich das neue System des Kartenvorverkaufs ausgedacht und es verwirklicht. Das System sah vor, sich den Saal- bzw. Zeltplan ab 17. Mai im Internet auf der Seite der Schützengilde anzuschauen und sich für die bevorzugten freien Plätze zu entscheiden. Auf der Internet-Seite der Gilde wurde täglich aktualisiert, welche Sitzplätze bereits verkauft waren und welche noch zur Verfügung standen. Kaufen konnte man die Karten in den sechs Vorverkaufsstellen Postillon, Genuss-Company am Markt (Michael Büker), Hotel-Restaurant „Zum Löwen“ (Sylbach), Landhaus Ellernkrug (Heiden), Tichlerstoben im Ziegeleimuseum (Hagen) und Trattoria Il Trio (Kachtenhausen). Die „Mischung“ von Verkaufsstellen in der Innenstadt und in den Ortsteilen habe sich sehr bewährt, stellte Major Freudenberg fest. Auch das Verfahren der „Online-Kartenauswahl“ und des „Offline-Kaufs“ sei akzeptiert worden und habe sich als verlässlich herausgestellt.

Platzmajor Frank Schröder weist darauf hin, dass der Eingang ins Festzelt wie gewohnt von der Schützenstraße erfolgt und nicht, wie vor zwei Jahren, von der Eichenallee. Die Tische vor der Bühne seien für Betriebsgemeinschaften bzw. Sponsoren reserviert. Mit in weiß und blau bzw. in weißblau gehaltenen Fähnchen, Girlanden und Tischdekorationen werden die Frauen der Schützengilde das Zelt schmücken.

Die Wies’n-Fest-Besucher ihrerseits können wiederum ihren Teil zur typisch bayerischen Atmos­phäre beitragen, indem sie in großer Zahl in passender Garderobe, z.B. in Dirndl und Lederhosen, erschienen. Den Druck der Eintrittskarten hat die Firma Drewes-Druck, den der Festplakate der Postillon gesponsert. Oberst Krügermeyer-Kalthoff dankte beiden Firmen ausdrücklich für dieses Engagement.

Während des Abends wird neben anderen Durstlöschern bayerisches Bier ausgeschenkt: König Ludwig Hell. Eine Maß (das große Glas mit dem Henkel) kostet wie vor zwei Jahren acht Euro. Achtung: Die Maß spricht man aus als wäre sie wie „Mass“ geschrieben. Das mag nördlich der Mainlinie ungewohnt erscheinen, aber die Rechtschreibmodernisierung ging zum Glück an der Maß vorbei. Also ausnahmslos aussprechen wie „Fass“ oder „nass“. Immer! Natürlich gibt es auch andere Getränke, z.B. eine „Radler-Halbe“. Allerdings gibt es kein „halbes Radler“ … oder noch schlimmer: einen „halben Radler“ …