2015-09-15 08:00

„Musik in guter Lage - seit 1966“ Sonntag, 18. September: Aufwändigstes Musikschulkonzert des Jahres

Lage (wi). Am Sonntag, 18. September 2016, beginnt um 18 Uhr das wahrscheinlich größte und aufwändigste Musikschulkonzert des Jahres: Rund 80 ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer der Musikschule, Eltern und Kinder von ehemaligen Musikschülern und einige Gäste treffen sich in der Marktkirche für ein besonderes Konzertprojekt. Die Musiker und Chormitglieder im Alter von 14 bis über 60 Jahren zelebrieren unter dem Motto „Musik in guter Lage - seit 1966“ das 50jährige Bestehen der Lagenser Musikschularbeit (siehe auch den Postillon-Bericht vom 8. September).

Die Zusammenstellung des Programms und die Marktkirche als Konzertraum begründen sich aus verschiedenen Gedanken: Wilhelm Rasche war es von Beginn an vor 50 Jahren wichtig, dass viele Menschen gemeinsam musizieren konnten. Und es war immer sein Ziel, durch besondere Projekte quer durch verschiedene Generationen diese Möglichkeiten zu schaffen. Unter diesem Aspekt sind die beiden Kantaten von J.S. Bach ausgewählt worden: BWV 78 „Jesu, der du meine Seele“ und BWV 137 „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“. Beide Werke umrahmen das Programm. Es musiziert ein Orchester, in dem einzelne Instrumente solistische Aufgaben übernehmen, und es singt ein zusammengestellter Chor. Und das alles mit wenigen Proben wie zu Bachs Zeiten.

Ein anderer Aspekt für die Wahl der Marktkirche ist die Tatsache, dass 1966 in Lage kaum geeignete Räumlichkeiten für Schülerkonzerte vorhanden waren und es aufgrund von Wilhelm Rasches kirchenmusikalischer Tätigkeit die Verbindung zu den verschiedenen Kirchengemeinden Lages gab. So standen idealerweise oft die Marktkirche, aber auch andere Kirchen in Lage für Konzerte zur Verfügung. In Erinnerung daran erklingt das Konzert an diesem Ort - was liegt da näher als ein Dank mit Bach-Kantaten.

Zwischen diesen beiden geistlichen Werken musizieren Blechbläser eine barocke Sonate von G.B. Sammartini. Trompeten und Posaunen gehörten nahezu von Anfang an zu dem „Kernangebot“ an Instrumenten, die man in der Musikschule erlernen konnte.

Ebenso gehörte die Blockflöte dazu. Es war damals üblich, in der sogenannten „Musikalischen Grund­ausbildung“ das Blockflötespielen zu erlernen. Gerade in den ersten Jahren gab es aufgrund vieler „MGA“-Gruppen eine große Anzahl an Schülern für dieses Instrument. Musiziert wird eine Sonate für zwei Altblockflöten und basso continuo C. Graupner.

Einen besonderen Grund hat das Spielen des einzelnen Satzes für Streicher aus B. Brittens „Simple Symphonie“: Sie wurde neben anderen Werken in der allerersten Matinee der selbstständigen Musikschule der Stadt Lage im Rathaussaal im Januar 1979 gespielt. Von den damals mitwirkenden ca. 20 Musikschülern sind beim Konzert am Sonntag, 18. September, sechs Musiker wieder mit dabei. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Doris Findorff-Rasche, die die Musikschule von 2005 bis 2012 leitete.