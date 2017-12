2017-11-28 15:56

Oberst zufrieden mit dem Schützenjahr 2017 Schützenfest-Änderungen haben sich bewährt - Manches noch ausbaufähig - Neuer Festwirt wird gesucht

Lage. Das Resümee des Schützenfestes 2017 stand im Mittelpunkt des Rechenschaftsberichts, den Oberst Michael Krügermeyer-Kalthoff auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der Schützengilde am Freitag, 24. November 2017, vorlegte. Weitere wichtige Tagesordnungspunkte waren eine Bilanz des bisherigen Umbaus des Schießstandes und der seit 30 Jahren geübte Brauch der Schützengilde, während der alljährlichen Jahreshauptversammlung unter den Anwesenden für einen sozialen Zweck zu sammeln.

Genau 152 Mitglieder der Schützengilde nahmen im Ziegeleimuseum teil an der Versammlung. Ihnen berichtete Oberst Krügermeyer-Kalthoff, dass die mittlerweile fertiggestellte Auffrischung des Gesellschaftraums des Schießstandes „hervorragend gelungen“ sei.

Das Dach des Schießstandes sei „zunächst geflickt“ worden. In einigen Jahren werde aber eine neue Plane für das Dach fällig werden. Die Sanitäranlagen würden erst nach der Schießsaison 2018 umgebaut werden. Der Oberst: „Wir handeln weiterhin nach der Devise, dass wir für die Renovierung keinen weiteren Kredit aufnehmen möchten. Ein ganz großer Dank gilt allen Schützen, die bei der schweren Arbeit bei manchmal schlechtem Wetter mit angepackt haben, den Sponsoren und natürlich dem Bauleiter Jens Grünert.“

Höhepunkte des Jahres 2017 seien das Kompanievergleichsschießen mit Gildenmeisterschie­ßen und das Schützenfest gewesen.

Wenn auch die Teilnehmerzahlen am Gildenmeisterschie­ßen deutlich von denen im Jubiläumsjahr abgewichen seien, so wären doch wieder viele Schützinnen und Schützen mit ihren Familien zum Schützenplatz gekommen, um einen geselligen Nachmittag zu erleben. Der Schieß­wettkampf verlief reibungslos dank der guten Vorarbeit der Schießkommission unter der Leitung Rainer Ottemeiers und seiner beiden Vertreter Harry Grote und Martin Schliemann. Für eine schnelle Auswertung habe Major Kai Freudenberg verantwortlich gezeichnet. Wieder einmal habe eine Schützin die stärksten Nerven und die ruhigste Hand gezeigt und so ging aus dem Stechen Nicole Zimmermann aus der 3. Kompanie als Siegerin hervor.

Ebenfalls an die 3. Kompanie ging der Pokal für die beste Kompanie. Sie verwies die anderen beiden Kompanien deutlich auf die Plätze.



Tripel der Dritten

König Michael Büker habe für die 3. Kompanie das Tripel (dreifacher Gewinn) komplett gemacht, als er am Schützenfest-Samstag die Königwürde annahm, die er sich mit einer hervorragenden Zwölf auch verdient hatte. Mit Julia Grünert sei schnell die Königin gefunden worden. Oberst Krügermeyer-Kalthoff: „Die beiden haben einen sehr engagierten Thron zusammengestellt, der auf vielen Veranstaltungen mit guter Laune für Stimmung gesorgt hat.“

Für das diesjährige Schützenfest sind im Vorfeld einige Änderungen beschlossen worden, die sich bewährt hätten, bilanzierte der Oberst. Der spätere Beginn der Morgenfeier habe sowohl eine bessere Beteiligung bei den Kompanien und als auch mehr Zuschauer auf den Marktplatz gebracht. Besonders gelungen sei der Zeltaufbau gewesen mit der neuen Außentanzfläche. Michael Krügermeyer-Kalthoff: „So war die Tanzfläche erheblich voller als vor zwei Jahren. Auch die Work­out-Party am Montag wurde gut angenommen. Sie ist noch ausbaufähig und kann optimiert werden. Ich denke, wir sind hier auf einem guten Weg. Mein Dank geht an alle Kommissionen, die vor, während und nach dem Schützenfest sehr gute Arbeit geleistet haben. Besonders danken möchte ich den beiden Majoren Kai Freudenberg und Frank Schröder mit ihren Adjutanten und Fritz Pemeyer, der Karsten Echterling vertreten hat. Die Gesamtorganisation lag in ihren Händen.“



Dank an Daniel Zarnitz

Auch Festwirt Daniel Zarnitz vom „Hotel Otto“ in Bodenfelde-Wahmbeck an der Weser habe gute Arbeit geleistet. Bis auf einen kleinen „Bierbudenengpass“ am Samstagmorgen, der auf einem Missverständnis beruht habe, sei alles gut verlaufen. Das Angebot an Getränken und das Essen seien gut gewesen. Unterm Strich seien sowohl der Festwirt wie auch die Gilde zufrieden.

Leider habe Daniel Zarnitz dem Gildenvorstand mitgeteilt, dass er „aus firmenorganisatorischen Gründen“ keine Feste mehr in Lage durchführen könne. Der Oberst: „Das ist sehr schade, da die Zusammenarbeit mit ihm sehr gut funktioniert hat.

Somit ist unser Platzmajor im Moment dabei, einen Festwirt für das Wiesenfest und das Schützenfest zu finden.“

Als Quintessenz des Schützenjahres 2017 hielt Michael Krügermeyer-Kalthoff fest: „Ich bin der Ansicht, dass wir ein erfolgreiches Schützenfestjahr erleben durften. Darauf können wir aufbauen. Wir dürfen aber die Hände nicht in den Schoss legen. Unsere Veranstaltungen sind alle keine Selbstläufer, sondern es steckt viel Arbeit darin. Wir freuen uns auf ein neues Schützenjahr 2018.“



Schützenspende

Die Versammlung spendete 1.019,52 Euro für die „Lagenser Mahlzeit“, eine gemeinsame Initiative der evangelisch-lutherischen und der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Lage. Beginnend am 1. Dezember 2017 wird dieses Projekt eines Mittags­tisches jeden Freitag von 12.00 bis 14.00 Uhr im reformierten Gemeindehaus an der Marktkirche stattfinden. An dekorierten Tischen werden dann eine Suppe und nachher Kaffee und Kuchen angeboten. Gegen eine Spende kann jede und jeder an der „Lagenser Mahlzeit“ teilnehmen.