2017-11-28 15:53

Renovierung der Marktkirche vollendet Wiedereröffnung am Sonntag, 3. Dezember - Putz, Anstrich, Licht und Elektrik erneuert

Lage. Alle Wand-und Gewölbeflächen wurden gereinigt und restauratorisch saniert, die Stühle aufgearbeitet und die historischen Holzeinbauten aufpoliert: Die in ihren Ursprüngen etwa 1.000 Jahre alte Marktkirche Lage erstrahlt nach dem erfolgreichen Abschluss der Renovierungsarbeiten wortwörtlich in neuem Glanz. Der Kirchsaal präsentiert sich licht und leicht wie nie zuvor. Mit Beginn des neuen Kirchenjahres am Adventssonntag, 3. Dezember 2017, nimmt die Kirche mit einem Festgottesdienst wieder ihren Dienst auf. Der letzte Gottesdienst in der Marktkirche vor der Renovierung war am Pfingstsonntag, 4. Juni 2017, gefeiert worden.

1973 hatte die Kirche zuletzt innen einen frischen Anstrich, neue Stühle und vieles mehr erhalten. Der lange Zeitraum von mittlerweile mehr als vier Jahrzehnten wurde zunehmend erkennbar. Die Deckengewölbe waren stark verschmutzt. Teile des Putzes lös­ten sich von der Wand. Die Beleuchtung war insgesamt derart dunkel, dass insbesondere bei Abendveranstaltungen Texte im Gesangbuch äußerst schlecht zu entziffern waren. Deshalb entschied sich der Kirchenvorstand im Benehmen mit der Landeskirche, den Kirchenraum zu renovieren, was sofort den Denkmalschutz auf den Plan rief, so dass auch res­tauriert werden musste. Mitarbeiter des Denkmalschutzes des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe sowie die untere Denkmalschutzbehörde der Stadt Lage brachten ihre Vorstellungen und Vorgaben ein, so dass sich für die Renovierung ein Kostenvolumen in Höhe von 404.000 Euro ergab.

Dank des Einsatzes von MdB (a.D.) Cajus Caesar (Bundestagsabgeordneter bis September 2017) unterstützt das Bundesministerium für Kultur und Medien die Maßnahme mit einen Zuschuss in Höhe von 138.000 Euro aus dem Denkmalschutzsonderprogramm des Bundes. 35.000 Euro kommen als Zuschuss von der Lippischen Landeskirche. Den Rest in Höhe von 231.000 Euro wird die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Lage aufbringen.

„Ohne die Initiative des Bundestagsabgeordneten Cajus Caesar hätten wir nicht mit der Renovierung beginnen können“, bekräftigten zum Abschluss der Renovierungsarbeiten die beiden Pfarrer Reiner Stecker und Ernst-August Pohl. Die zunehmenden Schadensprozesse im Kirchsaal seien in den jüngsten Jahren weder dem Kirchenvorstand noch den Gemeindemitgliedern verborgen geblieben. Jedoch habe das Geld gefehlt, eine Renovierung einzuleiten.

Die Pfarrer Stecker und Pohl stellten zusammen mit Agnes Siekmöller, der stellvertretenden Kirchenvorstandsvorsitzenden, und Klaus Kubach, dem Bauausschussvorsitzenden der Kirchengemeinde, das Ergebnis der denkmalgerechten Instandsetzung dem Alt-Abgeordneten Cajus Caesar und Kirchenrat Dr. Arno Schilberg, Vertreter der Landeskirche, vor.



Einsatz bei Ministerin

Caesar unterstrich dabei, dass er als damaliges Mitglied des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags an der Freigabe der Gelder für die Marktkirche persönlich beteiligt gewesen sei. Bevor er sich für die Kirche eingesetzt habe, habe er sich die Schäden zeigen lassen. Caesar: „Ich kann nur das unterstützen, von dem ich wirklich überzeugt bin.“ Die Schäden, ganz besonders das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz, hätten ihn dann so überzeugt, dass er sich vor gut einem Jahr persönlich bei Staatsministerin Monika Grütters, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, für eine Bewilligung der Denkmalschutzmittel eingesetzt habe.

Die Kirchensanierung begann am 6. Juni 2017, dem Dienstag nach Pfingsten, mit dem Ausräumen der Kirche. Die diakonische Stiftung „Herberge zur Heimat“ hatte Helfer vermittelt, die beim Ausräumen und Transport der Stühle in ein Zwischenlager mit anfass­ten.



Lippisches Projekt

Danach errichtete die Firma Siemens aus Lemgo ein aufwändiges Gerüst im Kirchsaal. Die Firma Kramp & Kramp, ebenfalls Lemgo, war für Reinigung und Sanierung der Wand- und Gewölbeflächen verantwortlich. Dipl.-Restaurator Norbert Grote aus Helpup übernahm die Arbeiten an den historischen Holzeinbauten (Kanzel, Orgel, Epitaph). Das Lagenser Unternehmen Elektro-Selse renovierte die gesamte Elektroinstallation. Küster-Licht aus Lemgo setzte in der Kirche in ein neues Lichtkonzept in moderner LED-Technik um. Klaus Kubach: „Das Lichtkonzept gestattet es, bei Gottesdiensten, Konzerten und Ausstellungen ganz bestimmte Licht-Stimmungen zu erzeugen. Das Licht wird sich den jeweiligen Erfordernissen anpassen.“

Die Polsterei Polsterform (Lage) und der Sitzmöbelspezialist Hörmann & Schmidt (Bad Salzuflen) ersetzten die brüchig gewordenen Polsterflächen und arbeiteten das Holz der Stühle auf. Der Heizungsbauer Gutowski (Lage) überarbeitete und säuberte die Heizung. Für die weitere Inneneinrichtung wie Schränke, Tische und Einbauten übernahmen Innenarchitekt Torsten Schmidt und Tischlermeister Julius Diekmeyer (Lemgo) die Verantwortung. Eine neue Medienausstattung wie Leinwand und Beamer installierte die Firma Seja aus Lage. Damit die Verständigung zukünftig gut gelingt, baute die Firma Seis-Akustik aus Hannover eine neue Lautsprecheranlage in die Kirche. Die Firma Paschen aus Kiel packte die Orgel so ein, dass sie während der Maßnahme keinen Schaden nahm. Abschließend wurde die Orgel neu eingestimmt.



Konstruktive Zusammenarbeit

Reiner Stecker: „Das konstruktive und auf Lösungen orientierte Mitwirken der Denkmalschutzbehörden und das besonders engagierte Arbeiten aller mitwirkenden Firmen müssen besonders betont werden. Die Arbeiten erfolgten in großer harmonischer Abstimmung reibungslos, so dass das angepeilte Ziel, die Kirche am 1. Advent wieder zu eröffnen, eingehalten werden konnte.“ Ernst-August Pohl ergänzte: „Dieses ist allerdings zu einem Großteil wohl auch dem Vorsitzenden des Bauausschusses der Gemeinde, Klaus Kubach, zu verdanken, der in unermüdlichem Einsatz immer ansprechbar war und alles koordinierte.“

Und Agnes Siekmöller betonte: „Einen besonderen Dank richtet die Kirchengemeinde auch an viele Spender, nicht zuletzt an die mitwirkenden Firmen, so dass bislang ein Spendenbetrag in Höhe von 35.000 Euro zusammengekommen ist. Wir danken auch den Ehrenamtlichen, den Mitarbeitenden und nicht zuletzt den Gottesdienstbesuchern, die die Maßnahme mitgetragen und den Ausfall der Kirche als Gottesdienstraum ausgehalten haben.“



Lages ältestes Gebäude

Die Geschichte Lages und die der Marktkirche sind aufs Engste miteinander verflochten. Die Kirche ist Lages ältestes Gebäude und die Keimzelle der jetzigen Stadt. Der Lagenser Historiker Burkhard Meier, der 1992 ein Buch über die Marktkirche (überarbeitete Auflage 1993) und 2008 den Kirchenführer „Marktkirche Lage“ (Lippische Kulturlandschaften, Heft 9) veröffentlichte, hatte nach Abschluss seiner Forschungsarbeiten festgestellt: „Lage würde ohne seine Kirche heute vielleicht nicht existieren.“ Die Kirche sei an einer Werrefurt im neunten oder zehnten Jahrhundert gebaut worden. Damit sei sie jünger als die Kirche zu Stapelage, aber älter als die Heidener Kirche. Neun Bauperioden ließen sich archäologisch nachweisen. Mehr als 500 Jahre habe es gedauert, bis die Kirche ihre heutige Gestalt erhalten habe. Und vielleicht zeigt sich die in ihrer jetzigen Form 500 Jahre alte Kirche heute so ansprechend und angenehm wie nie zuvor…