2017-08-17 08:19

Rewe-Markt eröffnet Ende September Ratsmehrheit ermöglichte dem Nahversorger einen zukunftsfesten Standort

Lage-Hardissen. Lange haben die Lokalpolitiker für einen neuen Rewe-Markt in Hardissen gekämpft. Nun ist absehbar, dass der neue Supermarkt an der Lück­hauser Straße Ende September öffnet. Dann können die Lokalpolitiker sich gegenseitig gratulieren, dass sie den Bürgern Hardissens einen zukunftsfesten Standort eines ortsansässigen Nahversorgers ermöglicht haben.

Politik und Verwaltung beschäftigen sich seit ziemlich genau zwei Jahren mit dem neuen Rewe-Markt. Im August 2015 hatte Beigeordneter Thorsten Paulussen den Mitgliedern des Bau- und Planungsausschusses mitgeteilt, dass das Handelsunternehmen Rewe seinen bestehenden Markt in Hardissen, Lückhauser Str. 61 mit knapp 700 Quadratmetern Verkaufsfläche aufgeben werde, weil der Markt laut Rewe zu klein geworden sei bzw. die Verkaufsfläche nicht mehr zeitgemäß sei. Gleichzeitig kommunizierte Paulussen, dass ein neuer Rewe-Markt auf dem in der „Östlichen Brandheide“ gelegenen Grundstück gebaut werden soll. Die Firma „Halsdorfer + Ingenieure Projekt GmbH“ aus Burgdorf beabsichtige als Projektentwicklerin, das an der Lückhauser Straße / Fontanestraße / Herderstraße gelegene unbebaute Grundstück zu erwerben und hier einen Lebensmittelmarkt, eventuell mit ergänzenden Dienstleistungseinrichtungen, und den entsprechenden Stellplätzen zu errichten. Die verkehrliche Erschließung des neuen Rewe-Marktes werde über die Lückhauser Straße erfolgen.

In der Bauausschusssitzung Ende Oktober 2015 berichtete der Beigeordnete, dass die Rewe-Gruppe bereits seit längerem an einer Erweiterung ihres gemieteten Marktes (Lückhauser Str. 61) interessiert sei. Weil der Markt jedoch im „planungsrechtlichen Außenbereich“ liege, sei dort eine betriebliche Erweiterung über die bereits genehmigte 699 Quadratmeter große Verkaufsfläche hinaus nicht zulässig. Daran könne man auch nicht rütteln.

Im November 2016 berichtete die Verwaltung im Stadtrat, dass die Bezirksregierung eine Markterweiterung nördlich der Afrikastraße untersagt und gegen einen Neubau südlich der Afrikastraße Bedenken vorgetragen habe (periphere Lage, wegfallende Realisierungsmöglichkeit eines Sportplatzes). Aufgrund der Diskussion über mögliche Standortvarianten sei von der Rewe bestätigt worden, dass der heutige Rewe-Markt wegen der zu geringen Größe perspektivisch nicht mehr betrieben werden solle und daher zum Ende der Vertragslaufzeit aufgegeben werde. Vertraglich habe sich das Handelsunternehmen mittlerweile langfristig an den Verlagerungsstandort (Lück­hauser Straße / Fontanestraße / Herderstraße) gebunden, um weiterhin die Nahversorgung in Hardissen sicherzustellen.

Im Dezember 2016 beschloss der Stadtrat mehrheitlich gegen die Stimmen der Grünen die Änderung des Bebauungsplans G 122 „Östliche Brandheide“ und machte damit endgültig den Weg frei, das im Plangebiet gelegene Grundstück an der Lückhauser Straße auszuwiesen als Baugrund für einen Supermarkt („Vollsortimenter“ mit einer Verkaufsfläche von 1.600 Quadratmetern). Zwischenzeitlich wurde eine beim Verwaltungsgericht Minden eingereichte Klage gegen die Rechtmäßigkeit der Bebauungsplanänderung und der Baugenehmigung abgewiesen. Das Gericht bescheinigte Politik und Verwaltung, saubere Arbeit geleistet zu haben.