2017-09-13 14:41

Rosenmontagsumzug 2018 in Lage Startschuss zur Anmeldung

Lage. Nachdem am 27. Februar diesen Jahres ca. 5.000 begeisterte Zuschauer den 1. Lagenser Rosenmontagszug gefeiert haben, hat sich in der Zuckerstadt viel getan. Die aktiven Elferräte des TuS Müssen-Billinghausen, der TG Lage und des M.G.V. Liederheim haben sich mit über 50 karnevalsbegeisterten Bürgerinnen und Bürgern in einem neuen Verein zusammen gefunden, um u.a. die zukünftigen Rosenmontagszüge zu veranstalten. Dieser neue Verein, die Lagenser Narrenfreiheit e.V., wurde mittlerweile ins Vereinsregister eingetragen und nach der ersten Vorstandssitzung beginnen nun die Vorbereitungen für den Rosenmontagszug 2018.

Seit Dienstag, 05.09. besteht für Jedermann und -frau, alle Vereine, Firmen, Schulen und Kitas – gerne auch über Lage hinaus – die Möglichkeit sich mit Freunden, in Gruppen, Klassen oder Abteilungen zum Rosenmontagszug 2018 unter www.lagenser-narrenfreiheit.de anzumelden. Dort stehen auch die Anmeldeunterlagen, sowie Hinweise und Tipps für eine Teilnahme zum Download bereit. Der 2. Rosenmontagszug steht unter dem Motto „Chanz Lippe macht sich auf’n Patt – Lage ist nicht mehr aufzuhalten“.

„Durch die Mitgliedschaft aller im Karneval aktiven Lagenser Vereine haben wir eine breite Basis für den Rosenmontag 2018 und hoffen auf viele weitere Teilnehmer u.a. aus anderen Vereinen, von Schulen, Kitas und aus umliegenden Städten und Gemeinden um den Umzug am 12.02.2018 zu einem bunten, vielfältigen und närrischen Treiben zu machen und mindestens so viele Zuschauer wie in diesem Jahr anzulocken“, so Zugleiter Björn Cruel. „Gerne unterstützen wir alle Teilnehmer bei der Organisation der eigenen Fußgruppe und ggfs. beim Wagenbau. Zudem gehen wir schon jetzt auf die Suche nach freiwilligen Helfern, die sich am Rosenmontag als Ordner zur Verfügung stellen würden“ ergänzt Präsident Robin Oliveira Bernardo. Alle Informationen und Ansprechpartner seien auf der Internetseite der Narrenfreiheit verfügbar. Der vorläufige Anmeldeschluss für den Rosenmontagszug 2018 ist zunächst der 11.11.