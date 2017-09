2017-09-21 07:54

Silke Kleymann neue Konrektorin Leitung der Grundschule Lage nach zwei Jahren wieder vollständig

Lage. Silke Kleymann ist seit Schuljahresbeginn 2017 / 2018 neue Konrektorin (stellvertretende Schulleiterin) der Grundschule Lage am Sedanplatz. Damit ist nach zwei Jahren bzw. seit August 2015 die Schulleitung, bestehend aus Rektor/in und Konrektor/in, wieder vollständig.

Im August 2015 hatte die heutige Schulleiterin und damalige Konrektorin Silke Schwanke die kommissarische Leitung der Grundschule Lage übernommen. Seit jenem Zeitpunkt war die Stelle der stellvertretenden Schulleitung unbesetzt. Anfang März 2017 wurde Frau Schwanke mit der Übergabe der Ernennungsurkunde (ausgefertigt von der Bezirksregierung) offiziell zur Rektorin ernannt. Sehr wahrscheinlich wird auch Frau Kleymann Ende Februar / Anfang März 2018 ihre amtliche Ernennungsurkunde erhalten.

Silke Kleymann ist 47 Jahre alt (Jahrgang 1969), verheiratet und Mutter zweier Töchter. Sie wurde geboren in Lemgo und wuchs auf in Bad Salzuflen-Lockhausen. Die Grundschule Lage ist für sie kein Neuland, denn sie unterrichtet dort seit drei Jahren bzw. seit August 2014. Zuvor war die neue Konrektorin Lehrerin an der Detmolder Grundschule Bachschule, die als innerstädtische Grundschule mit Migrations- und Flüchtlingskindern sowie Kindern aus besonderen familiären Situationen eine ähnliche Schülerstruktur aufweist wie die Grundschule Lage.

Das Kollegium der Grundschule am Sedanplatz beschäftige sich augenblicklich neben dem täglichen Unterricht u.a. damit, die Voraussetzungen für das „jahrgangsübergreifende Lernen“ und den „Gebundenen Ganztag“ zu organisieren und zu verbessern, berichteten Silke Kleymann und Silke Schwanke vor Journalis­ten. Für diese anspruchsvolle pädagogische Aufgabe fühle sie sich gerüstet, so Frau Kleymann: „Erfahrungen in diesem Bereich habe ich an der Bachschule Detmold gesammelt. Dort habe ich die jahrgangsübergreifende Schuleingangsphase mit aufgebaut und vier Jahre als Klassenlehrerin diese mit begleitet und darin gearbeitet. Ebenfalls habe ich den Aufbau des Gebundenen Ganztags an der Bachschule leitend mitentwickelt und dort drei Jahre als Klassenlehrerin im Gebundenen Ganztag gearbeitet. Diese Erfahrungen kann ich in die Grundschule Lage einbringen, da auch hier im Gebundenen Ganztag gearbeitet und dieses Konzept weiterentwickelt wird.“

Die Bereiche Weiterentwicklung pädagogischer Konzepte, Schulprogrammentwicklung, Schulorganisation, Kooperation mit Eltern, Schulträgern und Schulaufsicht usw. seien für sie neben dem Unterrichten und Erziehen von besonderem Interesse.



Allen Kinder alle Chancen

Die Arbeit mit Kindern einer heterogenen und multikulturellen Schülerschaft liege ihr am Herzen. Deshalb habe sie sich bei ihrer Versetzung 2014 bewusst für die Grundschule Lage entschieden. Hier gebe es großes, multiprofessionelles Team, das sich einsetze für eine gute Schule, in der alle Kinder alle Chancen erhielten.

Silke Kleymann studierte von 1992 bis 1996 in Bielefeld für das Lehramt für die Primarstufe. Das Studium schloss sie im Juni 1996 mit dem 1. Staatsexamen ab. Es folgte von 1997 bis 1999 am Ausbildungsseminar Bielefeld und an der Ausbildungsschule (Bachschule Detmold) die Lehramtsanwärterzeit, die Frau Kleymann im Januar 1999 mit dem 2. Staatsexamen abschloss. Von Februar 1999 bis Dezember 1999 übernahm sie eine Vertretungsstelle an der Katholischen Grundschule in Bad Driburg.

Im Januar 2000 erfolgte die Einstellung in den öffentlichen Schuldienst des Landes Nordrhein-Westfalen, und zwar als Lehrerin zur Anstellung an der Grundschule Edith-Stein-Schule in Gütersloh. Silke Kleymann wechselte zum September 2002 an die Bachschule in Detmold, wo sie zwölf Jahre, bis zu ihrem Wechsel nach Lage, unterrichtete.