2017-07-20 06:53

Sport, Freizeit und Wohnmobile Stadtrat beschließt einstimmig die Umgestaltung des Sportplatzes Eichenallee

Lage. Im November 2016 beschloss

der Stadtrat einstimmig,

dass Lage drei Kunstrasenplätze

für jeweils 450.000 bis 500.000 Euro

erhalten soll. In derselben Ratssitzung

wurden die Standorte und

der Zeitplan für zwei Kunstrasenplätze

festgelegt. Demnach soll im

laufenden Jahr 2017 auf dem Gelände

des jetzigen Tennenplatzes

im Schul‐ und Sportzentrum Werreanger

der erste Plastikrasenplatz

errichtet werden. Im Jahr

2018 soll auf dem Gelände des

Sportplatzes Müssen der zweite

Platz gebaut werden.

In den Folgejahren soll noch ein

weiterer Kunstrasenplatz errichtet

werden. Die Festlegung des

Standortes soll in enger Abstimmung

mit dem Stadtsportverband

und den darin vertretenen Fußball

spielenden Vereinen erfolgen.

Der im Rahmen dieses Sportstättennutzungskonzeptes

vom

Stadtrat gefasste Grundsatzbeschluss

zur Errichtung von Kunst ‐

rasenplätzen beinhaltete auch,

dass der Sportplatz Eichenallee

nur dann aufgegeben und einer

neuen Nutzung zugeführt wird,

wenn hierfür ein Nutzungskonzept

vorliegt. Dieses von den

Fachgremien der Stadt vorbereitete

Konzept wurde auf der

jüngs ten Ratssitzung am Donnerstag,

13. Juli 2017, einstimmig

beschlossen. Bei der Erläuterung

der vorgesehenen Nutzung des

„abgängigen“ Sportplatzes Eichenallee

verdeutlichte Beigeordneter

Thorsten Paulussen,

dass mit der Umsetzung des Konzeptes

wirklich erst dann begonnen

werde, wenn zwei Kunstrasenplätze

tatsächlich realisiert

worden seien. Diese zeitliche Reihenfolge

insbesondere deshalb,

um sicherzustellen, dass der

Spiel‐ und Trainingsbetrieb der Lagenser

Fußball spielenden Vereine

gewährleistet werde.

Der alte Sportplatz an der Eichenallee

soll zu einer multifunktionalen

Sport‐ und Freizeitstätte umgestaltet

werden. Da der vorhandene

60 mal 105 Meter große Tennenplatz

(Ascheplatz) mit der ihn

umgebenden Aschelaufbahn sanierungsbedürftig

und nicht

mehr zeitgemäß ist, wurde ein

Entwurf erarbeitet, welcher

weiterhin die Nutzung der Fläche

sowohl für den Vereins‐ und

Schulsport als auch für die private

Freizeit ermöglicht. Hierbei soll

das Angebot vielfältig und generationenübergreifend

ausgerichtet

werden.

Das Gestaltungskonzept sieht eine

Zweiteilung des Platzes vor.

Mittig gelegen führt ein Fußweg

(mit Baumallee) von der Eichenallee

direkt auf den Haupteingang

der Turnhalle zu, wodurch das his ‐

torische Gebäude städtebaulich

betont wird. Nördlich dieses Fußweges

in Richtung Eisenbahnstrecke

werden die Sport‐ und

Spielanlagen und somit die lärmintensiveren

Nutzungen geplant.

Vorgesehen sind hier u.a. ein

Kunst rasen‐Fußball‐Klein spiel ‐

feld (35 mal 55 Meter), ein Basketballfeld

(16 mal 28 Meter), Sportanlagen

für Leichtathletik, eine

Boulebahn und eine multifunktionale

Spiel‐ und Sportfläche.

Unter Einbeziehung der Kurzstreckenlaufbahn

wird eine Rundlaufmöglichkeit

um das gesamte

Gelände mit Längenmarkierung

vorgesehen.

Die parallel zur Bahnstrecke verlaufende

Fußwegverbindung von

der Eichenallee zur Altentagesstätte

bleibt weiterhin bestehen

und wird neu hergerichtet. Die

vorhandenen Bäume werden erhalten

und durch weitere Pflanzungen

ergänzt. Die Sportflächen

werden vollständig eingegrünt.

Im südlichen Bereich wird ein

Parkplatz vorgesehen, der mit einer

wassergebundenen Decke

versehen werden soll. Umgeben

wird dieser Bereich von einer gestaltete

Grünfläche, die mit Spielgeräten

und Sitzgelegenheiten

ausgestattet, auch als Spielplatz

und zum Verweilen dient.

Der bestehende Parkplatz südlich

der Sporthalle am Jahnplatz wird

als Wohnmobilstellplatz umfunktioniert.

Die Straße „Jahnplatz“

bleibt als Zufahrtsstraße erhalten

und wird ausgebaut.