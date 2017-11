2017-11-22 07:10

TuS Kachtenhausen feiert 25 Jahre Vereinszentrum Jubiläumsfeier am 25. November: Fitness, Wettkampf und Geselligkeit im Dieter-Rabe-Vereinszentrum

Lage-Kachtenhausen. Der TuS Kachtenhausen feiert am Samstag, 25. November 2017, Bau und Einweihung seines Vereinsheims vor 25 Jahren: 1992 wurden das Vereinsheim und das dort ebenfalls untergebrachte Fitnessstudio eingeweiht. Zur Jubiläumsfeier am Samstag ab 17.00 Uhr lädt der Verein seine Mitglieder und alle interessierten Gäste herzlich ein.

Gefeiert wird auf den Vorplatz des Vereinszentrums. Bei Glühwein, Bratwurst, Pulled Pork, Pickert und mehr wird den Gästen ein buntes Bühnenprogramm mit Sport- und Musikvorführungen geboten. Bei knackigen Temperaturen werden Glühwein und Eierpunsch besonders gut schmecken. Bier und alkoholfreie Getränke fehlen nicht. Ebenso wenig ein Rückblick auf das jüngste Vierteljahrhundert TuS-K-Vereinsgeschichte.

Auch die ortsansässigen Sänger lassen es sich nicht nehmen und werden musikalisch gratulieren. Der Gospelchor „Joy“ tritt um 17.30 Uhr auf, direkt im Anschluss um 18 Uhr singen die Herren des Männergesangvereins „Froh­sinn“ Kachtenhausen. Beide Chöre werden von Dominik Weidner geleitet, der für das Chor-Programm aus dem Vollen schöpfen kann und für viel Abwechslung sorgen wird. Auch Interessenten der Chor-Musik sind herzlich eingeladen zum Vereinsheim-Jubiläum, wie der MGV mitteilt.

In den 1980er Jahren begann alles mit der Idee, für den TuS Kachtenhausen einen Ort für den spartenübergreifenden Austausch zu schaffen. Welche dynamische Entwicklung daraus erwuchs, ahnte damals niemand. Ausgangspunkt in den 1980er Jahren waren steigende Mitgliederzahlen beim TuS Kachtenhausen. Besonders die Sportjugend der Turnabteilung wuchs und pflegte einen intensiven nationalen und internationalen Austausch. So stießen die damaligen Kapazitäten schnell an ihre Grenzen und der Wunsch nach einem Vereinsheim wurde laut.

Ursprünglich hatte der TuS Kachtenhausen vorgehabt, an der Grundschule einen Jugendraum zu bauen. Motor dieser Idee war der damalige Jugendtrainer der Turner und langjährige Vereinsvorsitzende Dieter Rabe (Vorsitzender von 1989 bis 2005, Ehrenvorsitzender ab 2005, verstorben im Februar 2009). Dieter Rabe verstand es, viele Mitstreiter für seine Idee zu begeistern. In der ersten Hälfte der 1980er Jahre warben Rabe und der Verein mit Unterstützung ortsansässiger Politiker für den Jugendraum an der Grundschule. Der damalige städtische Baudezernent Hansheinrich Weihe lehnte jedoch den Standort Schule ab, bot aber dem TuS als Ausweichgrundstück eine Fläche an der Ehlenbrucher Straße an. Der TuS Kachtenhausen packte diese Gelegenheit beim Schopfe und plante nun ein Vereinsheim samt Fitnessstudio.



Pilotprojekt des LSB

Es war wohl ein glücklicher Zufall, dass zur selben Zeit ein Pilotprojekt des Landessportbundes NRW initiiert wurde, das Vereine dabei unterstützte, eigene Fitnessstudios zu etablieren. Der damalige Zulauf in privat betriebene Studios bereitete den Sportfunktionären Sorgen, weil so den gemeinnützigen Vereinen die Mitglieder streitig gemacht wurden. Die Idee, einen Fitnessraum für die Mitglieder aller Sparten zu etablieren, passte deshalb auch den Kachtenhausenern ins Konzept.

Nachdem durch öffentliche Zuschüsse, private Spenden sowie durch eine beträchtliche Eigenleistung des Sportvereins (12.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden) die Finanzierung des knapp eine Million Mark teuren Gebäudes gesichert war, wurde im Februar 1991 der Grundstein gelegt. Im Juni 1992 wurde mit einem Tag der offenen Tür das Vereinsheim eingeweiht - unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und zahlreicher Ehrengäste. Die Besucher waren beeindruckt und alle aktiv Beteiligten waren zu Recht etwas stolz. Insbesondere das Studio, das in seiner Eigenschaft als vereinseigene Einrichtung damals ein Modellprojekt in Nordrhein-Westfalen war, brachte dem Verein dank seines nun erweiterten Sportangebotes viele neue Mitglieder. Die Schallmauer von 1.000 Mitgliedern wurde 1992 durchbrochen.





Zentrum für Sport + Freizeit

Bereits zwei Jahre später wurde begonnen mit dem Bau der Tennis- und der Mehrzweckhalle, die im Spätherbst 1994 eingeweiht wurden. Damit hatte der TuS K den Schritt vollzogen, der mit der Idee eines Jugendraums begonnen und zu einem attraktiven Zentrum für Sport, Freizeit und Gesundheit geführt hatte.

Viel zu früh verstarb im Februar 2009 der Ehrenvorsitzende Dieter Rabe im Alter von 68 Jahren. Der TuS Kachtenhausen verlor mit Dieter Rabe nicht nur einen besonderen Sportsmann, sondern auch einen „Fels in der Brandung des TuS Kachtenhausen“, wie es in der Vereinschronik heißt.

Zu seinen Ehren wurde im September 2009 das „Sportzentrum Kachtenhausen“ umgewidmet in „Dieter-Rabe-Vereinszentrum“. Dies wurde mit einem Messingschild am Grundstein dokumentiert.

Das Jahr 2012 war ein Jahr der Renovierung, denn das gesamte Studio erhielt ein „Facelift“ und die gut 20 Jahre alten Fitnessgeräte wurden durch neue ersetzt. Ebenso wurde die Modernisierung der Saunalandschaft im ehemaligen Vorstandszimmer in Angriff genommen, sodass alles mit einem „Tag der offenen Tür“ im November 2012 eröffnet werden konnte.



Breit gefächertes Angebot

Stets haben gesellschaftliche Veränderung zu Erweiterungen des TuS-Angebots geführt, sodass der TuS Kachtenhausen heute über ein breit gefächertes Angebot für jede Alters- und Neigungsgruppe verfügt.

So kamen im Laufe der Zeit nach der Tennishalle und diversen Kursen auch neue Sparten hinzu. Sie verleihen dem Vereinsheim, selbst nach 25 Jahren, ein stets modernes Antlitz. Ob Kraftsport, Cardiotraining, Turnen, Fußball, Badminton, Volleyball, Selbstverteidigung, American Football oder Reha Sport, ob Jung oder Alt, hier ist für jeden etwas dabei. Dabei war und ist das Vereinsheim stets der Dreh- und Angelpunkt, wo man sich gerne trifft, um Sport zu machen oder um sich in geselliger Runde und in netter Atmosphäre zu treffen.

An den Bau und die zurückliegenden 25 Jahren möchten die Sportler mit ihrer Jubiläumsfeier erinnern und den damaligen Helfern ihren Dank aussprechen.