2018-01-17 07:49

„Unsere Welt ist sonderbar“ Samstag, 20. Januar: 58. Prunksitzung des MGV Liederheim in der Werreanger-Aula

Lage. Die Aula des Schul- und Sportzentrums Werreanger wird sehr wahrscheinlich bis auf den letzten Platz gefüllt sein, wenn dort am Samstag, 20. Januar 2018, die Karnevalsabteilung des MGV Liederheim ihre traditionelle Prunksitzung feiert. Übrigens die 58. Sitzung in der fast 130-jährigen Geschichte des Männergesangvereins, der am 28.Juni 1889 gegründet wurde. Das Sitzungsprogramm beginnt um 19.30 Uhr. Das offizielle Motto der 58. Karnevalssitzung lautet: „Despoten hier, Idioten da, unsere Welt ist sonderbar.“ Das inoffizielle Motto der Party heißt: „Let us entertain you“.

Auch wenn von den Einzelheiten des Programms noch nichts an die Öffentlichkeit durchgesickert ist, denn die Proben fanden unter strengster Geheimhaltungspflicht aller Beteiligten statt, so steht doch jetzt schon fest, dass das mit Büttenreden, Tanzeinlagen und satirischen Liedern gespickte Programm keine Langeweile aufkommen lassen wird. Es ist davon auszugehen, dass die Liederheimer mit ihren Sitzungspräsidenten Björn Cruel und Heinz-Adolf Stocksiek ein Programm zusammengestellt haben, das für jeden Geschmack etwas bietet.

Kommunalpolitische „Anmerkungen“ werden während der Sitzung nicht zu kurz kommen, denn lokale Seitenhiebe machen den eigentlichen Reiz des Liederheim-Karnevals aus. In dieser Hinsicht sollte das aus Reden und satirischen Liedern bestehende Programm keine Langeweile aufkommen lassen. „Lagenser Affären und Abenteuer“ sind die Steckenpferde von „Till vom Liederheim“ und der Gruppe „Mops Kuckuck und die Textilien“. Wen werden Till und Mops Kuckuck durch den Kakao ziehen? Ansatzpunkte bot das Jahr 2017 einige und für „Stoff“ wurde vergangenes Jahr reichlich gesorgt. Da lässt sich so manche Breitseite abfeuern und so manche „Ohrfeige“ austeilen.

Im neuen Jahr 2018 sind auch die Ur-Schützen Martin (Erhard Kirchhof) und Jakob (Michael Krügermeyer-Kalthoff) wieder mit von der Partie. Beide haben versprochen bzw. angedroht, auf der Sitzung - im wahrsten Sinne des Wortes - Schützenhilfe zu leisten. Die Sitzungsbesucher dürfen sich zudem freuen auf eine exzellente musikalische Begleitung des Programms durch das „Ballast-Orchester“ mit Carola Müller-Schmidt am Keyboard.

Besonders stolz ist man bei den Liederheimern darauf, dass nahezu das komplette Sitzungsprogramm wieder mit Akteuren aus den eigenen Reihen bestritten wird. Zusätzlich zu den gut 20 Liederheim-Aktiven treten die Mädchen der Tanzgarde der TG Lage auf, denn in Sachen „Tanz und Akrobatik“ wollen sich die Liederheimer nicht ausschließlich auf das hauseigene Männerballett „LieLa-Girls“ unter der Regie von Heike Wagner verlassen …

Im Anschluss an das Bühnenprogramm spielt die Partyband „Maros“ - quasi die Hausband des Liederheim-Karnevals und seit Jahren ein Garant für gute Stimmungs- und Tanzmusik.



Immer wieder Trump

Schon vor einem Jahr spielte der amerikanische Präsident Donald Trump eine tragende Rolle beim Liederheim-Karneval. Damals forderte Gerold Obst als Präsident Trump: „Make Lage great again.“ Auch in diesem Jahr werden sich die Entertainer aus dem Liederheim beim amerikanischen Präsidenten bedienen, wie aus dem oben zitierten Sitzungsmotto abzuleiten und im Programmheft nachzulesen ist:

„Interessant wird‘s, wenn man sich das aktuelle Ordensthema philosophisch vor die Brust nimmt. Unsere teils hochentwickelten Zivilisationen fördern seit jeher die absurdesten Stammesführer zu Tage. Das alles in Zeiten, in der die Welt keine Scheibe mehr ist, das Rad schon mehrmals neu erfunden wurde und Menschen auf dem Mond waren. Doch warum ist das so? (…) Ob TTIP, BREXIT, EURO oder I BIMS nun schlecht oder gut für uns sind, bleibt doch in der Regel auf Stammtischniveau. Bei aller Unübersichtlichkeit scheinen die einfachen Antworten noch die besten zu sein. Welches Europa möchten die Europäer und wer sind „die Europäer“? Diese Frage kann zurückgesponnen werden bis zum Heiligen Römischen Reich, den dann anschließenden gefühlt 87 Königreichen mit all seinen merkwürdigen Flickenteppichen und zusätzlichen geistlich(en) (verwirrten) Anführern. (…) Damals haute man sich mit dem Langschwert auf die Omme, später erschoss man sich mit dem chinesischen Schwarzpulver und heute haben ‚President Evil‘ und ‚Rocket Man‘ den Finger am Abzug der schmutzigsten aller Waffen.

Sämtliche Hofnarren haben das stets erkannt. Die heutigen Hofnarren heißen Charlie Hebdo, der Eulenspiegel und Satiriker wie Jan Böhmermann. Für den lokalen Bereich sind es vielleicht auch die Liederheimer, die den Finger in die Wunde legen und Dinge aussprechen, die nur ein Narr auszusprechen vermag. Ein Narr ist nicht abhängig von Machthabern, Meinungen und Geldflüssen. Ein Narr nimmt keine Rück­sicht auf Seilschaften, Vitamin B und andere Abhängigkeiten. Ein Narr ist narrenfrei.

Es gibt sie, die Satiriker und Humoristen in den USA und in Nordkorea. Im erstgenannten Land kommen aber selbst offensichtlichste Botschaften nicht an und im letztgenannten wird das meiste wohl im Keim erstickt. Wir möchten die Gaukler beider Nationen mit unserem Ordensthema ermutigen weiterzumachen. Wir werden nicht aufhören, ernstgemeinten Spaß zu verbreiten.“