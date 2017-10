2017-10-25 07:17

Vermutlich 2018 wieder Martini-Markt Bauarbeiten für das „Lagenser Forum“ führten zur Unterbrechung der Tradition

Lage. Es bestehen weiterhin sehr gute Chancen, dass der Rat­hausneubau bzw. der Neubau des „Lagenser Forums am Drawenhof“ zum vereinbarten Fertigstellungstermin (31. Dezember 2017) bezugsfertig sein wird. Eventuell könne der Neubau auch einige Tage eher bezugsfertig sein, deutete Bürgermeister Christian Liebrecht bei einem Pressetermin jüngst an.

Mit dem nahenden Einzugstermin wird das neue städtebauliche Gesicht der Innenstadt immer deutlicher. Ende vergangener Woche wurde der Parkplatz des Forums am Drawenhof asphaltiert, so dass damit zu rechnen ist, dass die mit den Asphaltarbeiten zusammenhängenden Verkehrs- und Parkbeeinträchtigungen der Vergangenheit angehören werden. Diese Einschränkungen (keine Zufahrts- und Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge) waren der hauptsächliche Grund dafür, dass im Jahr 2017 kein Martini-Markt stattfindet. Niemand hätte bei der Planung eines eventuellen Martini-Marktes 2017 sagen können, welche Flächen auf dem Marktplatz und auf dem ehemaligen City-Center-Parkplatz für Kirmesbuden und Karussells bzw. Fahrgeschäfte zur Verfügung gestanden hätten.

Bürgermeister Liebrecht: „Deshalb gibt es in Abstimmung mit der Firma Steuer in diesem Jahr keinen Martini-Markt, sondern - quasi als Ersatz - die eintägige Veranstaltung Lippischer Herbst am Sonntag, 29. Oktober.“ Mit großer Wahrscheinlichkeit werde man kommendes Jahr erneut einen Martini-Markt in der Innenstadt feiern können. Damit werde man dann wieder an die lange Tradition der Martini-Märkte anknüpfen, die sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt für alle Lagenser und Besucher aus den Nachbarstädten entwickelt hatten. Welche Struktur der neue Martini-Markt haben wird und wie groß die Kirmesanteile im Vergleich zu den Jahrmärkten der jüngsten Jahre sein werden, stehe noch nicht fest.