2017-11-22 07:08

Waddenhauser Gruppen und Vereine profitieren vom Dorffest Erfolgreiche Feier: 3.000 Euro sind erwirtschaftet und gemeinnützig verteilt worden

Lage-Waddenhausen. Das Dorffest liegt zwar mittlerweile schon zwei Monate zurück, doch es hat immer noch positive Nachwirkungen. „Nach Begleichung aller Rechnungen können wir nun einen Überschuss von knapp 3.000 Euro an alle Beteiligten Gruppen und Vereine verteilen“, verkündete jüngst RSV Geschäftsführer Ulrich Grote strahlend.

Der RSV Waddenhausen e.V. als Initiator der im Zweijahresrhythmus stattfindenden zweitägigen Veranstaltung, freut sich, dass sich die Mühe der vielen Helfer nun auch in barer Münze auszahlt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Geld werde zu gleichen Teilen an den Förderverein vom Familienzentrum Pfiffikus, den Förderverein der örtlichen Grundschule, die Kinder- und Jugendinitiative, den Bürgertreff, die E-Jugendabteilung der FSG 95 Waddenhau­sen/Pottenhausen, den CVJM Sylbach sowie an die Jugendfeuerwehr Pottenhausen gehen. „Wir wollen noch mehr Bewegung in den Alltag bringen und sparen für neue Turngeräte“, verriet Kita-Leiterin Andrea Rebbe-Melzer, wofür das Geld beispielsweise im Familienzentrum „Pfiffikus“ eingesetzt wird. „Das unterstützen wir als Sportverein natürlich gerne“, kommentierte Ellen Stock. Für die zweite Vorsitzende im RSV steht fest, dass man sich in Waddenhausen bereits auf das Dorffest 2019 freuen darf.