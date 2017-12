2017-12-05 15:54

White Hawks Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr – Ligastart 2018 mit zwei Teams geplant

Lage. Unter großem Applaus der Spieler verkündete Head Coach André Bauch auf der diesjährigen Weihnachtsfeier der TuS Kachtenhausen White Hawks, dem ers­ten und einzigen American-Football-Team in Lippe, dass nach aktueller Planung zwei Teams im kommenden Jahr in den Ligabetrieb starten sollen, ein Senior-Team und ein U19-Team im 9er Tackle.

Schon allein diese Nachricht zeigt, wie groß das Interesse an American Football in Lippe ist und wie viele Spieler seit dem Start der White Hawks zum Team gestoßen und nach einem Jahr Training nun bereit sind, ihre Fähigkeiten auch im Ligabetrieb und Wettkampf mit anderen Mannschaften unter Beweis zu stellen. Saisonstart ist im April 2018.

Der offizielle Teil der Weihnachtsfeier begann mit einem Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr, in

dem die White Hawks eine rasante Entwicklung genommen haben.

Auch die Strukturen rund um das Team wurden konsequent und professionell aufgebaut, ganz

gleich ob es sich um das Orga-Team, Homepage, Präsenz in den sozialen Medien, Förderverein

oder Merchandising handelt. Außerdem stehen den White

Hawks auch schon einige Sponsoren zur Seite, allen voran Skyline Express als Hauptsponsor. In zahlreichen öffentlichen Auftritten wie bei einem Heimspiel des TBV Lemgo, bei „Open Stage“ in Lage, beim Reitturnier in Pottenhausen, bei Sport- und Dorffes­ten haben die White Hawks im zurückliegenden Jahr Werbung für ihren Sport betrieben, für viel Aufsehen gesorgt und ein großes Publikum erreicht.

An dem Erfolg der Footballer sind aber nicht nur die Spieler und Coa­ches selbst beteiligt, sondern

auch eine ganze Reihe von Personen oder Institutionen, denen Bauch ausdrücklich den Dank des

Teams aussprach, allen voran, dem TuS von 1913 Kachtenhausen e.V., bei dem die White Hawks ihre sportliche Heimat gefunden haben. Genauso genannt wurden alle Personen und Helfer rund um das Team, seien es die Physiotherapeuten, Fotografen, der Förderverein bis hin zu allen Beteiligten, die zum Gelingen des ers­ten Heimspiels beigetragen haben. André Bauch wünscht sich weiterhin eine so gute, offene und ehrliche Zusammenarbeit im Team wie bisher, damit die Entwicklung weiter aufwärts geht und die White Hawks im April erfolgreich in den Ligabetrieb starten.

Traditionell werden am Jahres­ende im American Football Spieler für besondere Leistungen ausgezeichnet. Das ist bei den White Hawks nicht anders und so konnten vier Spieler unter dem großen Applaus der Mannschaftskameraden ihre Pokale entgegennehmen.

Die Entscheidung war nicht einfach, so Bauch, es stand eine ganze Reihe von Spielern zur Auswahl, die den Preis auf Grund ihrer Trainingsbeteiligung, Ent­wick­lung oder Erfolge verdient hätten.

Zum besten Offense-Spieler bestimmten die Coaches Bastian Schulze, der großes Talent und

Spielverständnis mitbringt. Bes­ter Defense-Spieler wurde Philipp Ohlendorf, der eine großartige Entwicklung genommen hat und in jedem Training Vollgas gibt.

Die Spieler selbst wählten aus ihrem Kreis den wertvollsten Spieler (MVP), über diesen Preis konnte sich Tight End Jannik Pahne freuen. MVP der Coaches wurde Tillmann Schriener, der hart gearbeitet und sich extrem weiterentwickelt hat.

Der Dezember ist auch auf Grund der Platzverhältnisse nach vielen ergiebigen Regenfällen in den

letzten Wochen trainingsfrei. Die Vorbereitung auf die Saison startet am 6. Januar 2018 um 10.00

Uhr mit einem Hallentraining, an dem auch footballinteressierte Sportler teilnehmen können.



White Hawks auf dem

Lagenser Weihnachtsmarkt

Die White Hawks sind in diesem Jahr erstmalig mit einer eigenen Hütte auf dem Weihnachtsmarkt

in Lage vertreten. Vom 8. bis 29. Dezember bieten sie den Besuchern Glühwein, alkoholfreien

Punsch, Gebäcktüten, Pickert-Waffeln und an ausgewählten Tagen auch das allseits beliebte Pulled Pork.

Auch für Merchandise ist in Form von White Hawks-Tassen gesorgt. Die Bewirtung übernehmen Spieler, Coaches und Mitglieder des Fördervereins, so dass Besucher neben leckeren Speisen und Getränken auch Antworten auf alle Fragen rund um Football, die White Hawks und den Saisonstart 2018 bekommen.