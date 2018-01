2018-01-31 07:21

Wieder große Karnevalsparty an der Eichenallee Wertvolle Preise für die originellsten Kostüme und Gruppen

Lage. Ein dreifaches „Lage Hellau“ wird am Samstag, den 10. Februar 2018, durch die bunt geschmückte TG-Halle an der Eichenallee donnern. Die Karnevalsabteilung der TG Lage lädt alle Karnevalisten aus nah und fern zu dieser Party ein. Das Organisa­tionsteam um den Präsidenten Wolfgang Altekrüger ist seit einigen Monaten dabei, ein attraktives und abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen.

Mit im Boot sind die Liederheimer, die ein „Βest of“ Ihres Programms mitbringen werden. Liederheim-Sitzungspräsident Björn Cruel ließ durchsickern, dass die bekannten Kabarettisten „Mops Kuckuck und seine Textilien sowie die „LieLaGirls“ die Lachmuskeln wieder strapazieren werden.



Karten im Vorverkauf

Das Programm beginnt um 20.11 Uhr, Einlass in die TG-Halle ist bereits um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es zum Preis für 9 Euro bereits im Vorverkauf beim Postillon, Lange Str. 90 und bei Lotto Büker in der Bergstraße. An der Abendkasse gibt es Karten für 11 Euro.

Weiterer Bericht folgt in der kommenden Ausgabe.