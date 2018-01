2018-01-17 07:47

Zusammenleben in Vielfalt Surinam im Mittelpunkt: Vorbereitender Länderabend zum Weltgebetstag 2018

Lage-Heiden / DT-Bentrup. Surinam - das kleinste Land Südamerikas ist so selten in den Schlagzeilen, dass viele Menschen nicht einmal wissen, auf welchem Kontinent es sich befindet. Doch es lohnt sich, Surinam zu entdecken.

Surinam ist ein „kleiner“ Staat an der Nordostküste Südamerikas. Er zeichnet sich durch ausgedehnte tropische Regenwälder und niederländische Kolonialarchitektur aus und gilt als kultureller Schmelztiegel. An der Atlantikküste liegt die Hauptstadt Paramaribo, wo Palmengärten wachsen. In Paramaribo befindet sich außerdem die St.-Petrus-und-Paulus-Kathedrale, eine große, 1885 eingeweihte Holzkirche.

Auf einer Fläche weniger als halb so groß wie Deutschland vereint das Land afrikanische und niederländische, kreolische und indische, chinesische und javanische Einflüsse. Der Weltgebetstag am Freitag, 2. März 2018, feiert und bedenkt die Anliegen der Frauen aus diesem Land. Doch zuvor laden für die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Heiden der Frauentreff und der Frauenkreis aus Bentrup-Loßbruch alle Interessierten zu einer „Reise“ in dieses schöne Land im Nordosten Südamerikas ein.

Seit 1975 von den Niederlanden unabhängig, ist Niederländisch die Amtssprache Surinams; daneben werden mehr als 20 Sprachen gesprochen. Verschiedene Kulturen und Religionen leben harmonisch zusammen. In der Hauptstadt Paramaribo steht nicht nur die Kathedrale, sondern auch die Moschee direkt neben der Synagoge.

Seit 1735 ist in Surinam die Herrnhuter Mission aktiv, eine der größten protestantischen Kirchen, die heute wichtige gesellschaftliche Impulse gibt. „Von Surinam können wir lernen, wie ein Zusammenleben in multikultureller und multireligiöser Vielfalt gelingen kann“, erläutert Pfarrerin Brigitte Fenner ein Ziel des Weltgebetstags 2018. Der den Weltgebetstag vorbereitende Länder­abend findet statt am Mittwoch, 24. Januar 2018, um 19.30 Uhr in der Alten Schule Bentrup.